Det stormet godt rundt reality-deltageren, kunstneren og varaordføreren Olav Harald Ulstein (57) da han deltok i «Farmen» i 2014.

Nå gjør han comeback på TV-skjermen i årets sesong av sidekonkurransen «Torpet». Vinneren av «Torpet» får en sjanse på «Farmen».

– Men jeg må bare innrømme at da det ble stille, så savnet jeg det. Halve Norge ville skyte meg ved daggry og andre halvparten helst før. Jeg flirte av det, det var uskyldig moro, sier han til Se og Hør.

I et intervju med TV 2 kort tid etter sesongavslutning i 2014 fortalte Ulstein, som terget på seg en hel nasjon etter å ha sabotert, lurt unna godsaker og baksnakket de andre deltagerne - i god realityånd, at oppmerksomheten ble belastende:

– Jeg visste at det kom til å koke godt når det kom på TV. Jeg tåler det godt og er godt forberedt. Men jeg ser at folk rundt meg, som jeg er glad i, tar det tyngre. Det er slitsomt for dem å se at jeg får tyn på sosiale medier, sa han til TV 2 i 2014.

Det er ikke bare Ulstein som gjør comeback på TV-skjermen. De tidligere «Farmen»-deltakerne Karianne Amlie Wahlstrøm (29) og Mathias Scott Pascual (28) blir også å se i årets sesong av «Torpet».