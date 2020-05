Denne artikelen ble først publisert på Kampanje.com

Tidligere fotballspiller og VGTV-profil Mads Hansen overtar jobben som programleder for «Farmen» etter Gaute Grøtta Grav. Han får sin debut allerede til høsten.

– Vi er utrolig glade for at Mads ønsker å vise at han kan lede en av TV 2s største realitysatsninger og ser frem til at han skal lede «Farmen» på våre skjermer i høst! Mads er et stort forbilde for unge som tør å stå i viktige samfunnsdebatter. I tillegg er Mads en vinnerskalle med et enormt rettferdighetsprinsipp, og akkurat det kan komme godt med når han blant annet skal dømme tvekampene på «Farmen». Vi ønsker Mads velkommen som programleder på TV 2 og gleder oss til at han skal få møte deltagerne på «Farmen»-gården til høsten, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 i en pressemelding.

Etter 16 sesonger annonserte Gaute Grøtta Grav sin avgang som «Farmen»-programleder i februar i år.

– Det kommer vel neppe som noen overraskelse på noen at jeg er den nye programlederen for «Farmen»! Men spøk til side: Dette er en av de mest prestisjefylte tv-jobbene i Norge. Jeg har sett utallige timer med «Farmen» opp gjennom årene, og jeg er veldig stolt og smigret over å få denne muligheten. De som forventer en Gaute 2.0 blir nok skuffet, for det er viktig for meg å beholde min egen personlighet oppi alt dette. Men jeg håper alle faste «Farmen»-seere vil sette pris på det jeg forhåpentligvis kan tilføre programmet, sier Mads Hansen.

Innspillingen av den nye «Farmen»-sesongen starter i juli. Tiril Sjåstad Christiansen leder kjendisversjonen som er under innspilling nå.

Tidligere denne uken slapp TV 2 listen over årets deltakere i «Farmen kjendis».

