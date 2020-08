I forbindelse med en undersøkelse Sentio Research har utført for Blindeforbundet, svarer 1 av 5 eldre at sjelden eller aldri går ut av hjemmet sitt, av frykt for et ublidt møte med elsparkesykler. 1 av 6 oppgir at de allerede har opplevd å nesten bli påkjørt.

– I denne gruppa her er det mange som er redd for å få bruddskader og det kan få veldig alvorlige konsekvenser. Det kan dessverre for en del føre til at man aldri kommer opp igjen eller at man får en mye dårligere funksjonssituasjon , sier seksjonsleder i Blindeforbundet, Sverre Fuglerud, til P4-nyhetene.

Han får støtte av generalsekretær i Senior Norge, Knut Christian Høvik, som frykter økt ensomhet blant de eldre når de ikke lenge våger gå utendørs.

– Det å være redd for å gå ut og bli kjørt ned forsterker ensomheten ytterligere. Dette er et stort problem som myndighetene må gjøre noe med, sier Høvik.

I et møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) onsdag, kom Blindeforbundet med en rekke krav de ønsker å få innstilt.

– Vi ønsker oss at det skal bli færre sparkesykler og at kommunene skal kunne regulere hvem som kan drive. I tillegg vil vi at sparkesyklene kun skal kunne kjøre i gangfart på fortauene, og hvis man ikke klarer å regulere det, må syklene vekk fra fortauene, sa Blindeforbundets leder Terje André Olsen til NTB etter møtet.

Blindeforbundets leder Terje Andre Olsen (t.h) og leder for samfunnskontakt Sverre Fuglerud ved parkering for elsparkesykler i Akersgata. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Olsen etterlyser snarlige tiltak og eventuelt innføring av midlertidig forbud dersom dette ikke lar seg gjøre med det første. Knut Arild Hareide var på sin side tydelig på at han ikke ville komme til å innfri ønsket om midlertidig forbud.

– Vi er enige om at det trengs regulering. Den kan blant annet bestå i å gi mer handlefrihet til kommunene på antallet aktører, hvor man kan sette fra seg sykler, hastighetsbegrensninger i enkelte områder og antallet som er på en elsparkesykkel, sa samferdselsministeren til NTB.