Elsparkesykler har blitt et populært fremkomstmiddel i Norges hovedstad.

Men ikke alle som bruker elsparkesykler følger trafikkreglene. Mange setter også fra seg sykkelen midt på fortauet, i stedet for å parkere dem ute av veien for folk flest.

Nå har artisten Elisabeth «Bettan» Andreassen fått nok.

– I dag telte jeg ni sykler på gaten utenfor hos meg da jeg gikk ut. De lå slengt rundt omkring. På andre siden av gaten var det åtte , sier hun til God kveld Norge.

– Driter i oppdragelse



I et innlegg på Instagram raser Andreassen over synet som møtte henne torsdag morgen.

«Sier det igjen! Faen assa!!! Kan man få noen regler for disse miljøvennlige syklene. Dette er virkeligheten for oss utenfor porten hver dag. Kjempelekkert!», skriver hun.

Og fortsetter:

«Folk driter i oppdragelse», skriver hun og etterlyser sikkerheten til rullestolbrukere og svaksynte.

Hun mener sparkesyklene må reguleres og at det må være en plan for hvor de kan parkeres.



– Det handler ikke om at jeg ikke liker syklene. Jeg er positiv til forandringer. Men det finnes ingen plan her. Det er et kaos uten like. At folk heller ikke klarer å oppføre seg gjør ikke saken noe bedre. Det virker ikke som at de har verken moral eller oppdragelse, sier hun til Dagbladet.

– Helt håpløst



Andreassen får støtte av flere kjente Oslo-borgere. Både artisten Hanne Krogh og stylisten Jan Thomas er frustrert over situasjonen.

«Ja, det er helt håpløst. Enig i alle dine sterke uttrykk, Elisabeth. Men jeg er også skikkelig redd hver gang jeg ser disse syklene komme i toppfart nedover fortau der det finnes barn og eldre», skriver Krogh.

«Akkurat her henger jeg meg på 100 prosent. Hva skjer, folkens», spør Jan Thomas.

Fungerende seksjonssjef i Oslo kommune, Freddy Leithe, sier til God kveld Norge at det er utfordringer med parkeringer av elsparkesykler i Oslo sentrum.

– Våre bybetjenter har ikke anledning til å flytte på alle sparkesyklene, så vi oppfordrer alle til å tenke over hvor de parkerer når de er ferdige med turen, sier han.

Elisabeth Andreassen (t.v.) og Hanne Krogh har lite til overs for elsparkesyklene som ligger henslengt i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Faste parkeringsplasser



Faste parkeringsplasser for elsparkesykler har tidligere vært et politisk tema. I fjor uttalte daværende samferdelsminister Jon George Dale (Frp) at utleieselskapene måtte rydde opp i parkeringsproblemene. Hvis ikke bransjen selv ordnet opp, ville han vurderer å gi kommunene større muligheter til å lage regler.

Daglig leder for elsparkesykkelselskapet Tier, Lars-Christian Grødem-Olsen, ønsket ikke faste parkeringsplasser da det ble løftet frem som et forslag i fjor.

– Det tar jo bort noe av samfunnsnytten med elsparkesykler - at du kan komme deg fra der du faktisk er, til dit du vil reise. Vi håper at vi slipper å få en sånn løsning, uttalte Grødem-Olsen til NTB.

– Her kommer vi med et transporttilbud som du ikke engang trenger å subsidiere, da syns vi det er best å finne løsninger for å få fri flyt, fortsatte han.