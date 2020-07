Elsparkesykkelselskapene skal bli mer miljøvennlige

Dott, Tier og Voi forplikter seg blant annet til at alle nye sparkesykler skal ha byttbare batterier og skal bestå av minst 20 prosent resirkulert materiale. I tillegg skal de redusere utslipp fra lagerlokalene og kjøretøyene som brukes til å vedlikeholde og lade sparkesykkelflåten, opplyser selskapene i en delt pressemelding.

De lover også å ta grep for å hindre at sparkesykler havner i vannet og tar opp for mye plass i gatene.