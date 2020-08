TV 2 toner ned Northugs rolle i «Landskampen»

Det bekrefter kanaldirektør Trygve Rønningen til nettstedet Kampanje mandag.

I TV 2 var det mandag krisemøter om Northug-situasjonen, men ledelsen falt ned på avgjørelsen om å sende programmet av hensyn til deltakerne, produksjonen og samarbeidspartnerne.

– Vi ser alvorlig på det som har skjedd. Det er en alvorlig hendelse og en uklok handling av Northug, så dette gjør vi ikke for å ikke bagatellisere det, men stilt opp mot å kaste en hel produksjon, har vi valgt å sende «Landskampen» som oppsatt, sier Rønningen.

– Naturlig



Men TV 2 toner ned Northugs rolle som programleder.

– Det hadde vært naturlig å profilere programmet tydeligere med Northug, men vi velger å tone ned det av åpenbare grunner, sier han.

I programmet kjemper norske og svenske vinteridrettsutøvere mot hverandre.

Petter Northug er siktet for fartsovertredelse og kjøring i påvirket tilstand etter at han torsdag ble stoppet i en fartskontroll på E6 i Ullensaker. Den tidligere skiprofilen ble målt til 168 kilometer i timen i 110-sonen. Han er også siktet for oppbevaring av narkotika.

– I kjelleren



Mandag uttaler Northugs advokat Halvard Helle at skiprofilen har det tungt.

– Petter har det tøft nå. Han er i kjelleren, sier Helle til VG.

Han opplyser videre at Northug får nødvendig helsemessig oppfølging.

Flere idrettsprofiler har de siste dagene uttalt seg om saken i mediene. Emil Iversen, som var lagkamerat med Northug på skilandslaget, er klar for å støtte kameraten sin i det han omtaler som hans «tøffeste kamp».

– Petter har dummet seg ut igjen, og dette blir den tøffeste kampen han noensinne har tatt. Men han har et valg, han kan brette opp ermene og ta grep. Nå er det enten eller. Men jeg er sikker på at han klarer det. Og jeg håper virkelig det, sier Iversen til NRK.