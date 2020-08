Brøt karantenen - sendte barna på skolen

Tirsdag opplyser en skole i Kristiansand at to elever som skulle vært i karantene hadde blitt sendt på skolen.

Barna, som begge er i familie, kom hjem til Norge forrige uke etter en utenlandsferie. Det var en lærer som oppdaget at barna nylig hadde oppholdt seg i et «rødt» land.

De to var på skolen en halv dag før karantenebruddet ble oppdaget.

– Jeg forventer at foresatte får kraftig beskjed om at slik skal man ikke gjøre. Det er selvfølgelig helt utilgivelig at man bryter karanteneplikten. Men en kan vel si «at gjort er gjort og spist er spist», og jeg regner ikke med at dette gjentar seg, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr til Fædrelandsvennen.

Begge barna skal være symptomfrie.