Kvinne brøt karantene – skulle fly fra Gardermoen

Det melder Øst politidistrikt på Twitter.

Videre skriver politiet at kvinnen ankom fra et rødt land for en uke siden, og at hun dermed ikke har overholdt karanteneplikten. Kvinnen har heller ikke testet seg for covid-19, ifølge politiet.

– Kvinnen er i slutten av tenårene og er bosatt på Sørlandet, sier Ronny Samuelsen, operasjonsleder i Øst politidistrikt, ifølge Romerikes Blad.

Samuelsen opplyser til avisen at kvinnen skulle reise til Kosovo.

Ved å bryte karanteneplikten risikerer man en solid bot.