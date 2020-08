Derfor mener politiet at SMS fra Anne-Elisabeth Hagen styrker bevis mot ektemannen

Tekstmeldingen ble sendt til en nær venninne bare seks dager før Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem.

I avhør har venninnen fortalt at hun opplevde ekteskapet mellom Anne-Elisabeth og Tom Hagen som konfliktfylt.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke kommentere spørsmål knyttet til mulige bevis eller spekulasjoner omkring dette, sier politiinspektør Gjermund Hanssen til TV 2.

Ingen sikre livstegn



Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra parets bolig 31. oktober 2018 en gang mellom klokka 9.15 og 13.30. Siden har det ikke vært sikre livstegn fra den da 68 år gamle kvinnen.

Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen – kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere.

Først ti uker senere, 9. januar 2019, gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet fra sitt hjem.

I mellomtiden kan politiet ha gått glipp av viktige tips, spor og vitneobservasjoner.

Brukte SMS som bevis i retten



Ifølge TV-kanalen sikret politiet seg tidlig SMS-meldingen fra Anne-Elisabeth Hagen. Denne ble også lagt frem i retten da politiet prøvde å få Tom Hagen varetektsfengslet, siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone.

I den aktuelle tekstmeldingen var parets forestående bryllupsdag tema. Her skal Anne-Elisabeth Hagen ha uttrykt skuffelse over det hun oppfattet som ektemannens labre respons for å feire parets bryllupsdag.

Paret var invitert til middag, men dette skal Tom Hagen ha vist lite interesse for, skrev hun i SMS’en. Hun skal også ha fortalt at hun trodde ektemannen kanskje ikke lenger var så fornøyd med samlivet.

Forsvarer mener alt var normalt



Dette tilbakevises imidlertid av Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden. Han mener ekteparet feiret dagen som normalt.

– Tom og Anne-Elisabeth Hagen feiret bryllupsdagen med en god middag hos sin datter. En drøy uke senere hadde ekteparet planlagt å reise på utenlandsferie for å markere dagen, forteller Holden til TV 2.

Tom Hagen har selv omtalt ekteskapet som alminnelig og godt, og at han var sikker på at kona ikke ønsket å skille seg.

Mann i 30-årene fortsatt siktet



En mann i 30-årene med relasjon til Tom Hagen ble pågrepet 7. mai i år. Mannen ble siktet for drap eller medvirkning til drap og har ifølge politiet IT- og kryptovalutakompetanse.

Han ble senere løslatt etter avhør, og siktelsen mot ham endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse av Anne-Elisabeth Hagen.

Tom Hagen er fortsatt siktet for drap på sin ektefelle gjennom 49 år.

Dette er saken: Anne-Elisabeth Hagen-bortføringen