Stusser over trusselbrevet: – Det er noe som ikke stemmer

De siste månedene har det blitt lekket flere detaljer i mediene om innholdet i det mye omtalte trusselbrevet i Lørenskog-saken.

Den danske ekskriminelle 55-åringen Michael Green og foreningen Tidligere Bandemedlemmer møtte Tom Hagen og hans forsvarer Svein Holden i Oslo i fjor. Hagen og Holden ønsket å vite om Green og foreningen kunne bistå med å oppklare saken gjennom deres store kontaktnettverk.

ABC Nyheter har tidligere omtalt innholdet i møtet.

– Det er noe som ikke stemmer

Nå sier Green til Dagbladet at det er flere ting han stusser over ved trusselbrevet. Han mener at det naturlige hadde vært å formulere brevet på engelsk.

– Det er noe som ikke stemmer med trusselbrevet, sier han til avisen.

Ifølge VG sto det i trusselbrevet at Hagen hadde en til to uker på å bekrefte at han ville betale løsepengene, eller så ville den angivelige motparten laste opp en video med konas siste minutter på nettet.

«Noen vill sikker finne og vise till deg», skal det ifølge avisen stå på dårlig norsk i brevet.

– Det ville ingen kidnappere ha gjort

Trusselbrevet inneholder også opplysninger om hvordan kona vil bli frigitt hvis løsepengene betales, og at hun vil få med seg en mobiltelefon slik at hun kan kontakte ham.

Danske Michael Green var i et møte med Tom Hagen i fjor. Foto: Privat

– I brevet går de også langt i avsløre sine planer, da det omtales hvordan de skal ta livet av henne. Det ville ingen kidnappere ha gjort. I tillegg er det laget et omfattende rigg for betaling av ni millioner euro i Monero. Det er for komplisert og en utbetaling ville tatt lang tid, sier Green til Dagbladet.

Tom Hagen skal ha funnet trusselbrevet i ekteparets hus den samme dagen som kona forsvant.

I slutten av april ble Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre og er løslatt fra varetekt.

I tillegg til Hagen er en mann i 30-årene siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen nekter straffskyld.

