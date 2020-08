Uno-X avslutter samarbeidet med Petter Northug

– Vi inngikk en avtale med Northug og så fram til det samarbeidet, og nå innser vi at nok Petter må konsentrere seg om andre ting. Avtalen vil innen kort tid bli avsluttet, sier sykkelsjef Jens Haugland i Uno-X til Adresseavisen.

Sykkellaget har syklet med Northugs sportsbriller siden i fjor høst.

Også Norges Skiforbund har en utstyrsavtale med Team Northug som gjelder fram til mai 2022. Hva som skjer med avtalen, er foreløpig ikke kjent.

– Så langt er vi ikke kommet ennå. Vi fikk beskjed om dette fredag kveld. Vi skal møtes og se hva vi gjør. Det stilles fort spørsmål fra dere og oss om hva som skjer. Vi skal tenke oss godt om, ta diskusjoner og se hva vi skal gjøre, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Taus om videre samarbeid

Energidrikkprodusenten Red Bull vil ikke uttale seg om hvorvidt avtalen med Petter Northug videreføres.

– Vår kommentar er at Petter Northug er en usedvanlig talentfull idrettsutøver, som har vært en venn av Red Bull i mange år. Han har innrømmet at han har begått alvorlige feil som han vil ta ansvar for, skriver kommunikasjonssjef Thea Moen i Red Bull Norge i en tekstmelding til NTB.

– Kommer dere til å videreføre avtalen med Northug?

– Dette er det vi har som kommentar.

– Petter trenger støtte og hjelp

Northug har hatt en avtale med Red Bull siden 2009. De valgte å fortsette samarbeidet med ham til tross for at han ble tatt og senere dømt for ruspåvirket kjøring i 2014.

Langløpsveteranen Anders Aukland (47) bestemte seg kjapt for at han fortsatt vil samarbeide med Northug og bruke brillene hans.

– Det er helt åpenbart for meg. Petter trenger støtte og hjelp, ikke at folk tar avstand fra ham, sier Aukland til NRK.