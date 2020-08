I forrige uke utvidet politiet beslaget i Tom Hagens enebolig i Sloraveien 4. Da hadde Hagen allerede gått i tre måneder uten å få lov til å flytte hjem.

Hagens forsvarer, Svein Holden, reagerte da og sa det var uholdbart at hans klient ikke skulle få lov til å oppholde seg i sin egen bolig.

Fakta om Lørenskog-saken * 9. januar 2019 gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog ti uker tidligere. * Hagen forsvant fra boligen en gang mellom klokka 9.15 og 9.48 onsdag 31. oktober 2018, ifølge politiets opplysninger. * Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen (70) – har forklart at han kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere. * 28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. * 7. mai 2020 ble en mann i 30-årene, som ifølge politiet har en relasjon til Tom Hagen, også pågrepet for drap eller medvirkning til drap på kvinnen. * Begge er nå løslatt, men har fortsatt status som siktet i det politiet mener er en drapssak.

– Vi har vanskelig for å se nødvendigheten av å utestenge Tom Hagen fra boligen sin i et halvt år når det er gått over ett og et halvt år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Sloraveien 4, sa han da.

Møttes i retten

Torsdag møtte Hagens advokater Svein Holden og Mikkel Toft Gimse opp i tingretten på Lillestrøm for å argumentere for at eneboligen skulle frigjøres, slik at deres klient igjen kunne flytte hjem.

– Vi mener politiet har hatt god tid til å sikre det som er av nødvendige bevis og at de belastningen Hagen utsettes for er uforholdsmessig, sett i sammenheng med det som kan finnes av bevis. Det som er av bevis må vi anta er sikret, sa Gimse til pressen før han gikk inn i tinghuset.

Gimse presiserte også at Hagen har sagt seg villig til å gjøre boligen tilgjengelig for politiet ved behov, men understrekte samtidig at å nekte ham tilgang til eget hjem i et halvt år ikke var riktig.

Offentlig ansikt

Tom Hagen har etter at politiet gjorde forsvinningssaken kjent i januar i fjor, blitt et kjent ansikt. Det er skrevet mange artikler om den tidligere så anonyme milliardæren. Og særlig etter siktelsen og pågripelsen av ham, har fokuset vært stort. Selv om nyheter om forsvinningssaken hele veien har fått stor oppmerksomhet. Nettopp dette var advokat Holdens argumentasjoner på vei inn i tingretten.

– Det er klart at det er krevende for en godt voksen mann å ikke ha tilgang til egen bolig. Det er ikke til å legge skjul på at han er blitt et kjent ansikt i en slik situasjon er det en ekstra belastning ikke å kunne søke tilflukt i eget hjem.

Holden pekte på at det er en egen trygghet i å kunne trekke seg inn i eget hus og lukke døren bak seg.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra familiens hjem på Lillestrøm i slutten av oktober 2018. 9. januar året etter gjør politiet forsvinningssaken kjent. Det er ennå ingen spor etter kvinnen.

I april siktet politiet ektemannen Tom Hagen for å ha drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Politiet mener det ikke er en reell motpart slik Hagen hele tiden har hevdet.