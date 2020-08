Politiet fant ikke Tom Hagens fingeravtrykk på konvolutten

Helt siden 31. oktober 2018 har politiet jobbet på spreng for å finne ut av hva som skjedde da Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog.

Ektemannen Tom Hagen, som nå er siktet drap eller medvirkning til drap på kona, har forklart til politiet at han fant et trusselbrev i en hvit konvolutt i parets bolig da han kom hjem fra jobb på forsvinningsdagen. I brevet ble det fremmet et krav fra angivelige kidnappere om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero.

Politiet har brukt mye tid på å sjekke DNA-spor i saken. Blant annet har trusselbrevet og konvolutten det lå i vært gjenstand for undersøkelser.

– Null bevisverdi



Nå melder VG at en av politiets teorier er at brevet aldri har ligget i konvolutten, slik Hagen har forklart.

FORSVARER: Advokat Svein Holden er forsvareren til drapssiktede Tom Hagen, som nekter for å ha noe med forsvinningen til kona å gjøre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Grunnen er at det ikke finnes fingeravtrykk på konvolutten. Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, sier følgende om fraværet av fingeravtrykk.

– Jeg er avskåret fra å kommentere sakens beviser, men på generelt plan vil jeg si at fravær av fingeravtrykk har tilnærmet null bevisverdi, sier Holden til VG.

Politiet stusser også over at Hagens fingeravtrykk kun finnes på to av sidene i trusselbrevet. Hagen har hele tiden forklart at han ikke leste hele brevet før han kontaktet politiet.



Anmeldte politiet



Tidligere denne uken kom det frem at Holden har bedt Spesialenheten om å etterforskere politiet. Holden mener at hans klient er forhåndsdømt, og at taushetsbelagte opplysninger er kommet ut gjennom lekkasjer fra politiet, skriver NRK.

– Derfor har vi anmeldt politiet for brudd på taushetsplikten, sa advokaten.

FORSVANT: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sin bolig på Lørenskog 31. oktober 2018. Politiet tror hun er drept. Foto: NTB scanpix

Han peker på at slike lekkasjer er svært belastende for hans klient og klientens familie.

Spesialenheten for politisaker bekrefter at de har mottatt anmeldelsen, og at de foretar undersøkelser for å vurdere om de skal gå videre.

Beslagla huset



Tidligere denne uka opplyste politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt at de forlenger beslaget av Hagens bolig i ytterligere tre måneder for å utføre sentrale etterforskningsskritt.

Holden har tidligere argumentert for at politiets ransaking av boligen er ulovlig, og han har varslet at han derfor bedt politiet om å oversende beslutningen om beslag til rettslig prøving i Nedre Romerike tingrett.

Tom Hagen ble 28. april i år pågrepet og siktet for å ha drept kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets bolig i oktober i 2018. Han ble senere løslatt – og nekter for å ha noe med saken å gjøre.