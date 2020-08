Regjeringen hasteinnkaller til pressekonferanse om coronasituasjonen

Klokka 14 onsdag ettermiddag holder statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) pressekonferanse om coronasituasjonen og reiser.

For én måned siden ga regjeringen grønt lys for at nordmenn i to uker kunne reise til en rekke europeiske land, blant annet Hellas, Italia, Frankrike og Spania.

Men i ukene som har gått siden, har smitten økt kraftig her til lands.

7. august frarådet regjeringen alle unødvendige reiser til ut landet.

Stigende smittetall

Folkehelseinstituttet (FHI) har allerede varslet at de seks landene Island, Malta, Nederland, Polen, Kypros og Færøyene blir røde. Dette gjelder også flere områder i Sverige og Danmark, som Värmland og Midt-Jylland.

Men dette må besluttes av regjeringen før landene faktisk «skifter farge».

Pressekonferansen kommer etter dager med stigende smittetall flere steder i landet, og fadderfester hvor smittevernregler ikke har blitt overholdt i flere byer.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i FHI vil også være til stede på pressekonferansen.

Sjeføkonom tror krisen kan gi reiselivet varige tap

Coronautbruddet og smittevernrestriksjonene har rammet reiselivet hardt. Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO tror det som skjer, kan gi langvarig effekt.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO tror coronakrisen kan gi varige tap for reiselivet. Her er han under NHOs reiselivs frokostmøte tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Når det gjelder reiselivet, må vi erkjenne at det som skjer, kanskje gir langvarig effekt, sier sjeføkonomen til NTB og peker på tre faktorer som gjør at ikke etterspørselen etter reiser og hotellrom, ikke vil ta seg opp med det første.

1. Bedriftene har blitt mer digitale. De har lært at møter kan gjennomføres internt i bedriften eller digitalt, og at de ikke trenger å sende ansatte land og strand rundt med fly og sove på hotell på konferanser.

2. Bedrifter kvier seg for å holde store fysiske arrangementer med fare for at de ikke blir noe av, for eksempel ved at nye land blir røde, eller andre restriksjoner.

3. Mange utlendinger kvier seg for å sette seg på et fly, en båt eller noe annet for å komme til Norge av frykt for å «sitte fast». Det samme gjelder andre veien.