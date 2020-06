Maud Angelica om Ari Behns bisettelse: – Den talen betyr veldig mye for meg

– Det var så viktig for meg å holde den talen, sier Maud Angelica til NTB.

Det er første gang hun gir intervjuer etter at faren Ari Behn tok sitt eget liv første juledag i fjor.

I dag beskriver Maud Angelica dagene etter farens selvmord som overveldende. Men selv om hun var i sjokk og sorg, var hun fast bestemt på at hun skulle holde tale i bisettelsen. Resultatet ble et gripende minneord som hun i ettertid har fått mye ros for.

– Det betydde så mye for meg at jeg kunne få noe verdi og noe fint utav alt det forferdelige. Og det følte jeg at jeg kunne gjøre med den talen – å bruke min sorg til å si noe til andre, sier Maud Angelica.

Hun er stolt over at hun klarte det.

– Den talen betyr veldig mye for meg, sier hun.

Se video fra talen under:

Har fått hjelp

I tida etter dødsfallet har Maud Angelica fått god hjelp fra psykolog og fra en sorggruppe som hun har deltatt i. Men det har vært vonde måneder.

– Mamma har sagt at det er litt som å puste inn og ut. Av og til må man tenke på det, og av og til ikke, sier hun.

Selv husker hun faren som kunstner tvers igjennom.

– Han var veldig flink med ord og komplimenter. Alt han sa var egentlig som et kunstverk. Det var så poetisk og fint, sier hun.

Da han malte, var det ofte med barna rundt seg og tusjer og maling strødd rundt på gulvet. Noen ganger tegnet de også sammen, ved at Maud Angelica først tegnet én linje, og så tegnet faren den neste.

– Jeg hadde så lyst å lage et maleri sammen med ham. Men det fikk jeg aldri gjort.

Minneutstilling

Denne uka har familien vært flere turer på Jeløya ved Moss, der det nå gjøres klart til minneutstilling på Galleri Varden. Der får publikum se et utvalg av maleriene til Ari Behn – men også trykk som Maud Angelica selv har lagd.

Prinsesse Märtha Louise og døtrene Emma Tallulah Behn, Leah Isadora Behn og Maud Angelica Behn under en omvisning på Galleri Varden på Jeløya ved Moss, der et utvalg av Ari Behns verker nå skal stilles ut. Utstillingen åpner for publikum lørdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Det ene er et portrett av Ari som også ble vist fram i bisettelsen. Bildet skulle være Maud Angelicas julegave til faren. Men han døde før hun fikk gitt det til ham.

Inntektene fra trykkene skal gå til Leve, en organisasjon for etterlatte etter selvmord. Det er en organisasjon som det betyr mye personlig for Maud Angelica å kunne støtte.

– Jeg er så uendelig takknemlig og glad for at jeg kan gjøre det.

Gode minner

Prinsesse Märtha Louise sier det har vært vanskelig for barna etter at faren døde.

– Det har vært veldig tøft. Men det går heldigvis bedre og bedre etter hvert.

Samtidig er det mange gode minner å se tilbake på, understreker hun. Prinsessen trekker fram de store middagene Ari pleide å arrangere for venner og familie, mens Maud Angelicas lillesøster Emma Tallulah (11) spesielt husker filmkveldene med faren og lekeplassen de pleide å besøke i England.

– Det er masse gode minner. Han var så innmari bra far, sier prinsesse Märtha Louise til NTB.

– Det at de nå skal vokse opp uten far, det er bare hjerteskjærende.