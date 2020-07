Bryllupsfest knyttes til smittetilfellene

Moss kommune har presisert at ikke alle 16 var på det samme private arrangementet, men at alle kan spores tilbake til selskapet.

Et familiemedlem av de som stod bak selskapet, har valgt å fortelle det han har hørt til Dagbladet.

Selskapet skal ha funnet sted i Fredrikstad.

– Alle i Fredrikstad ble pissredde og begynte å teste seg. Heldigvis ble svaret negativt, sier mannen til Dagbladet.

Det aktuelle selskapet skal ikke ha vært selve bryllupet, men en «førfest» for kvinner, forteller mannen.

– Mange fra forskjellige kommuner var der. Dagen etter fikk vi vite at noen i bekjentskapskretsen til en av festdeltakerne fra Moss hadde corona. Hva som skjedde i Moss og hvordan de ble smittet vet ikke vi, forteller familiemedlemmet til Dagbladet.

Han ønsker å være anonym av hensyn til familien.

– Kan se konturene av at bølge nummer to sannsynligvis kommer

Tirsdag ble det registrert tre nye smittetilfeller i Moss. Disse tilfellene knyttes til den private bryllupsfesten. En av de tre er ansatt ved en omsorgsbolig. I tillegg har kommunen åtte smittetilfeller de siste to ukene som kan spores til utenlandsreiser.

Ordfører i Moss, Hanne Tollerud. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Vi kan se konturene av at en bølge nummer to sannsynligvis kommer, sier Gunnveig Grødeland, forsker på immunologi og vaksineutvikling på Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo, til VG.

Totalt er det blitt registrert 126 smittetilfeller i kommunen, 24 av disse er knyttet til det nye utbruddet.

– Det er alvorlig og en påminnelse om at vi fortsatt er midt i en pandemisituasjon med et virus som sprer seg raskt, sa Moss-ordfører Hanne Tollerud på en pressekonferanse mandag.

190 har blitt coronatestet i Moss

Til VG sier kommuneoverlege Kristian Krogshus at tre mossinger var til stede på nevnte bryllupsfesten, og at disse kan regnes som pasient null i utbruddet. Ifølge Moss Avis har Fredrikstad kommune testet 13 nærkontakter som kan ha en kobling til dette private selskapet.



– Den siste vi har testet, har sagt at han har vært i et selskap i Fredrikstad. De tolv personene vi testet i forrige uke, har ikke sagt dette, men kommunen har fått inntrykk av at det har vært et selskap i Fredrikstad, som har foregått over flere dager, sier kommuneoverlege Sofie Danielsen i Fredrikstad kommune.

Det siste døgnet har 190 personer blitt coronatestet i Moss kommune, ifølge VG.

Moss kommune holder pressekonferanse onsdag klokken 13:00 om coronautbruddet. Den kan du følge på ABC Nyheter.