Reagerer på turistenes oppførsel: – Har byttet ut Ayia Napa med Henningsvær

– Det har vært bra med trøkk i hele juli og nå særlig den siste uken. Det har vært fint vær og mye folk, og noen av gjestene tar seg spesielt mye til rette, sier ordfører Frank Johnsen til ABC Nyheter.

Det var VG som omtalte saken først.

Enkelte av turistene har også tatt seg en fest eller to under oppholdet i Nord-Norge.

– Det virker som om noen har byttet ut Ayia Napa med Henningsvær. Det har blant annet vært vorspiel i skolegårder, så det er ikke alt man setter like stor pris på. Men vi må huske på at dette er en liten plass, understreker Johnsen.

Ønsker mer synlig politi

Men ordførere legger ikke skjul på at de mange turistene også fører med seg goder.

– Det blir penger i kassa, sier Johnsen.

Onsdag skal kommunen ha et møte med politiet. Målet er å øke bemanningen.

– Vi ønsker mer synlig politi, og vi har allerede anmodet lokalt politi til å være mer synlige i Henningsvær, sier ordføreren.

Arne Hammer, visepolitimester i Nordland politidistrikt, forteller til VG at de gjør sitt beste for å ivareta prioriterte oppgaver i fylket.

– Da politiet planla ferieavviklingen for 2020, ble det gjort ut fra gitte kriterier. Det vil si at vi til enhver tid skal kunne ivareta hendelser av en viss karakter, både med ressurser og med riktig kompetanse, sier Hammer.

– Festing 24 timer i døgnet

Mette Nygård, kommunalsjef for helse og omsorg i Vågan kommune, sier til VG at de opplever at det er veldig mange flere turister i år på grunn av coronasituasjonen.

– Vi har sett at det er en del uro i enkelte bygder i kommunen og at det er vanskelig å få politiet til å omdirigere ressursene dersom det skjer noe. Spesielt i Henningsvær er det festing 24 timer i døgnet og store trafikale utfordringer, sier hun til avisen.

I mai gjennomførte Norstat en spørreundersøkelse på vegne av ABC Nyheter. Den viste at 28 prosent av nordmenn hadde lyst til å dra til Lofoten denne sommeren.