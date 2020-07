Petter Stordalen avslører ny kjæreste

Coronakrisen har rammet Petter Stordalen og hans selskaper hardt økonomisk. På kjærlighetsfronten har han imidlertid gode dager.

Overfor VG bekrefter Stordalen at han har fått seg ny kjæreste.

Milliardæren har funnet lykken med svenske Märta Elander Wistén.

– Det ble faktisk coronakrisen som førte oss sammen. Märta kom til Oslo på besøk like før alt stengte ned, og ble stuck med meg her, sier Stordalen til VG.

30-åringen er tidligere sprangrytter på toppnivå.

– Helt fantastisk



De to har kjent hverandre en god stund, men kjærligheten skal for alvor ha blomstret de siste månedene.

– Det har vært en veldig spesiell tid, men vi har samtidig fått muligheten til å bli godt kjent – og etter hvert skikkelig forelsket. Så mens forretningslivet har vært utfordrende, har privatlivet vært en opptur. Vi har det helt fantastisk sammen, sier Stordalen.

Elander Wistén er oppvokst i Göteborg.

Flyttet fra ekskona



I november i fjor ble det kjent at 57-åringen og ekskona Gunhild Stordalen flyttet fra hverandre. De møttes for første gang i 2005, og giftet seg i 2010 i et storslagent bryllup i Marokko.

– Det føles rart å sende ut informasjon om noe så privat, men for å unngå rykter og spekulasjoner, velger vi å være åpne om at vi fra midten av november kommer til å flytte fra hverandre, sa de to i en pressemelding.

I pressemeldingen het det at de to har «stått side om side i ekstreme opp- og nedturer, som gjør at vi alltid vil ha et helt unikt forhold», og at de skilles som venner. Gunhild Stordalen ble diagnostisert med den livstruende sykdommen systemisk sklerodermi i 2014.