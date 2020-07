Det er blitt funnet blodspor på en vegg i Sloraveien 4, som politiet mener er åsted for det som kan ha vært kriminell handling mot Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet har studert funnene nøye, og analysene tyder på at det er blitt forsøkt å vaske vekk blodet, melder VG.

Ifølge avisen er et av de mer sentrale spørsmålene for politiet nå, om den eller de som var i Sloraveien 4 den 31. oktober 2018 har forsøkt å skjule spor med vilje og hvorfor.

Manglende vaskebøtte

Politiet undersøker også om andre spor er forsøkt vasket eller tørket bort på toalettet i første etasje i huset til Tom og Anne-Elisabeth Hagen, ifølge VG.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem 31. oktober 2018. Foto: Privat / NTB scanpix

Det skal også ha manglet en vaskebøtte i 1. etasje i huset da politiet startet sine undersøkelser, og dette skal politiet ha stusset på. Politiet har undersøkt om den manglende vaskebøtten skal ha blitt brukt til å rydde på åstedet, skriver VG.

– Politiet kan ikke kommentere spor på åstedet, politiets etterforskingsskritt eller hva som er fremkommet i avhør, sier politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt til avisen.

Tom Hagen skal ha ha fått en rekke spørsmål om vaskerutinene i huset, og han skal ha forklart i avhør med politiet at det vanligvis var Anne-Elisabeth Hagen som pleide å vaske 1. og 2. etasje, ifølge VG.

Har nektet å stille til avhør

Anne-Elisabeth Hagen har vært sporløst forsvunnet siden 31. oktober 2018. Saken ble lenge etterforsket som en bortføringssak.

Tom Hagen ble 28. april i år pågrepet og siktet for å ha drept kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets bolig i oktober i 2018. Han ble senere løslatt.

Hagens tre voksne barn har uttalt gjennom sin bistandsadvokat at de er overbevist om at deres far er uskyldig. De mener også at politiets etterforskning har et ensidig preg og har derfor nektet å stille opp til avhør den siste tiden.



I tillegg til Hagen er en mann i 30-årene siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen nekter straffskyld.

