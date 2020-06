Familien til Anne-Elisabeth Hagen utlover dusør på 10 millioner kroner

– Tom Hagen er redd for at Anne Elisabeth Hagen ikke vil bli funnet. Det er derfor vi har besluttet å gjøre enkelte tiltak for å finne ut hva som har skjedd med henne, sier Hagens forsvarer Svein Holden til TV 2.

I slutten av april ble Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre og er løslatt fra varetekt.

– Vi mener det er svært spesielt at han i det hele tatt er siktet. Og vi mener i dagens situasjon at dette er vår beste mulighet til å fremskaffe ytterligere informasjon om hvem som står bak ugjerningen, sier Holden.

– Kan skade etterforskningen

Ståle Kihle, familiens bistandsadvokat, uttaler til VG at hele familien er kjent med dusøren og at alle støtter den fullt ut.

– Dusøren er ikke avhengig av at noen stilles for retten og blir dømt, det er bare en belønning for de som kan gi opplysninger som kan føre til at Anne-Elisabeth Hagen blir funnet, sier han.

Tidligere etterforskningsleder i Oslo-politiet, Leif A. Lier er skeptisk til dusøren.

– Hvis politiet når får en masse tips som de må gjennomgå helt unødvendig, kan det skade etterforskningen. Det kan medføre en mengde ekstraarbeid for politiet, spesielt når det ikke er gjort i overensstemmelse med politiet, sier han til VG.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen på Lørenskog 31. oktober 2018. Saken ble lenge etterforsket som en bortføringssak.

Politiet mener at parets bolig på Lørenskog er åsted for drap.

Har nektet å stille til avhør

Hagens tre voksne barn har uttalt gjennom sin bistandsadvokat at de er overbevist om at deres far er uskyldig. De mener også at politiets etterforskning har et ensidig preg og har derfor nektet å stille opp til avhør den siste tiden.

Politiet har tidligere uttalt at de er klare når som helst til avhør hvis barna ønsker det.

I tillegg til Hagen er en mann i 30-årene siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen nekter straffskyld.