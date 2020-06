Anne-Elisabeth Hagen fortsatt ikke funnet: Bilder kan tyde på nye blodspor

Samme dag som Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap på sin savnede kone, startet krimteknikere med å saumfare ekteparets bolig på nytt.

Bilder fra den siste ransakingen kan vise seg å styrke politiets teori om at huset er åsted for et drap.

8. juni bekreftet politiet at de hadde gjort funn som de mener er relevante etter pågripelsen av Tom Hagen, og som styrker teorien om at 68-åringen ble drept i sin egen bolig.

Ekspert: – Indikerer tilstedeværelse av blod

Det er bilder fra Sloraveien 4 datert 28. april som kan være materiale med blodflekker på. Her vises krimteknikere iført hvite frakker og engangshansker idet de bærer ut hvite papirark med blågrønne flekker.

– Filtpapirene eller områder som skal undersøkes fuktes «lett» med sterilt vann og papiret legges på stedet hvor man kanskje tror at det kan være blod. Etter å ha markert stedet de ligger på, tar krimteknikerne med seg papiret ut for å spraye kjemikalier på det. Fargen avbildet her indikerer tilstedeværelse av blod, sier tidligere kriminaltekniker og leder av Kripos’ ID-gruppe, Per Angel, til Dagbladet.

Savnet i over 19 måneder



Tom Hagen ble sluppet fra varetekt etter at Høyesterett ikke ga politiet medhold i anken. Her blir han kjørt ut av Oslo fengsel i bilen til sin forsvarer Svein Holden. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen en gang mellom klokka 9.15 og 9.48 onsdag 31. oktober 2018.

Ektemannen, milliardæren Tom Hagen, har forklart at han kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere.

Først 9. januar 2019 gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet fra sitt hjem og fortsatt hadde status som savnet.

28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap på sin ektefelle.

7. mai 2020 ble en mann i 30-årene, som ifølge politiet har en relasjon til Tom Hagen, også pågrepet for drap eller medvirkning til drap på kvinnen.

Begge er løslatt, nekter straffskyld og stiller seg uforstående til de svært alvorlige siktelsene.

– Politiet kan ikke kommentere spekulasjoner

Politiet ønsker ikke å kommentere Dagbladets oppslag om nye blodspor.

– Av hensyn til etterforskingen kan ikke politiet kommentere spekulasjoner omkring eventuelle funn i Sloraveien. Vi kan heller ikke fortløpende kommentere bevisbildet i saken, sier politiadvokat og påtaleansvarlig i saken, Haris Hrenovica.

Politiadvokat Haris Hrenovica. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Tidlig i etterforskningen ble det funnet flekker, som trolig stammer fra blod, på et av boligens bad og ved inngangsdøren til eneboligen.

Da Anne-Elisabeth Hagen forsvant jobbet politiet primært ut i fra en teori om at hun var bortført. Senere er denne hypotesen betydelig svekket.

– Komplett uforståelig for meg

Nå mener politiet å være sikre på at noen har tatt livet av kvinnen.

– Siden pågripelsen har politiet gjort en del relevante funn som vi mener kan være egnet til å belyse saken ytterligere, og som i hvert fall ikke svekker den rådende drapshypotesen , sa påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt til NRK.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, har hele tiden vært kritisk til politiets fremgangsmåte og etterforskning av saken.

– Politiets mediestrategi er komplett uforståelig for meg. Etter min oppfatning skal ikke norsk politi oppføre seg slik, mener Holden.

Tom Hagen har inntil videre nektet å møte til nye avhør med politiet.

