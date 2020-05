Petra (110) har opplevd både spanskesyken og coronapandemien

Petra Høgetveit ble født i 1910, og var bare åtte år da spanskesyken tok tusenvis av liv i Norge. Nylig fylte hun 110 år, og er dermed Norges eneste superhundreåring.

Sønnen hennes Sveinung er 86 år og jobber på en ullvarefabrikk i Brumunddal. Til ABC Nyheter forteller han at spanskesyken ble en slitsom periode for moren hans og familien hennes.

– Spanskesyken har hun nevnt i alle år. De var en familie på syv personer, hvor fem av dem ble sengeliggende. Bestemoren og moren min måtte gjøre alt husarbeidet både inne og ute. Hun husker det som en spesiell opplevelse, sier han.

Uvant at familien ikke kunne komme på besøk

Spanskesyken brøt ut i 1918, i sluttfasen av første verdenskrig. Den smittet rundt 500 millioner mennesker på verdensbasis og regnes derfor som en av historiens mest dødelige pandemier. Heldigvis overlevde alle i familien til Petra.

– Det var verre enn coronaviruset, for under spanskesyken var det vel rundt 15.000 som døde i Norge. Men alle i familien til moren min overlevde, sier han.

Petra har bodd på Brumunddal sykehjem i to år, men hun skal ikke ha merket så stor forskjell på livet på sykehjemmet før og etter coronaviruset kom.

– Det eneste er at når man har passert 100 år og blitt voksen så avtar kreftene og alt går nedover. Men det ble nok veldig uvant for henne at familien ikke kunne besøke henne. Nå har det løsnet litt, og for en stund siden fikk vi nærmest spesialtillatelse til å besøke henne på sykehjemmet, sier Sveinung.

Feiret 110-årsdagen utenfor sykehjemmet

For noen uker siden fylte nemlig Petra 110 år. Coronarestriksjonene gjorde at årets bursdagsfeiring ble veldig annerledes enn planlagt.

– Da var vi en gjeng som stod utenfor sykehjemmet og viftet med flagg mens hun så på fra vinduet. Betjeningen på sykehjemmet har vært veldig velvillig og støttet oppom slike ting, sier Sveinung.

Petra har fått mye oppmerksomhet fordi hun er Norges eldste person. I april spurte TV 2 henne om hennes beste tips til et langt liv, og da hadde hun to gode råd å komme med.

– Høll dekk unna tobakk og brennevin, sa hun, og la til:

– Jeg steller med blomster. Når man ser på en pen blomst så blir man glad.

