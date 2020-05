Hilde og Sigurd er fiktive personer.

Hilde er ingen klimafornekter. Hun er klar over at klimaendringene skjer, og at de er menneskeskapte. Det bekymrer henne litt, særlig de gangene hun leser nyhetsartikler om nye FN-rapporter og konsekvensene av mer enn to graders oppvarming. Eller når hun ser innslag på Dagsrevyen om dødelige hetebølger og alle dyrene som dør i et stadig raskere tempo.

I fjor kjøpte Hilde elbil, og kjente på litt god klimasamvittighet. Hun spiser også mindre rødt kjøtt enn hun gjorde for noen år siden.

Men stort sett tenker hun ikke så mye på klima- og naturendringene. Hun bærer det ikke med seg i kroppen i form av angst, sinne eller frykt. Hun lever livet sitt og er glad. Verden er tross alt et vakkert sted å være, og livet er fort kort til å gå rundt å bekymre seg hele tiden.

Så Hilde drar på Sydenferie hvert år med familien. Hun kjører til hytta i Hemsedal helg etter helg, vinteren gjennom. Nyter livet. Hver høst og vår drar hun på shoppingtur til London med venninnegjengen. Hun kjøper altfor mye klær, skapet er fullt fra før. Men det er jo fint å donere klær til Fretex. Dette er vanlig, dette er det folk gjør, jeg er ikke noe dårligere enn alle andre, tvert imot, tenker Hilde, og skyver vekk et lite stikk av dårlig samvittighet for mange flyturer og høyt forbruk.

Hilde sympatiserer med klima- og miljøbevegelsen. Det er flott at folk står på. Hun er sympatisk med flere av partiene som fronter klima- og miljøsaken i politikken også. Det er kanskje på tide å roe litt ned på oljeletingen nå? Og må vi ha så mange forurensende cruiseskip inn i Geirangerfjorden? Likevel fortsetter hun å stemme på de samme partiene som alltid, de som ikke har klima og miljø øverst på agendaen. Hun tar ikke til gatene for å kreve endring. Løfter ikke plakater hvor det står at vi må gi framtiden en sjanse, vi må gi barna våre en sjanse, vi må gi naturen vår en sjanse.

Det gjør Sigurd. Sigurd og Hilde forstår hverandre ikke.

For Sigurd er klima- og naturkatastrofen altoppslukende. De bruker opp alle følelsene hans, gjør ham utmattet. Han er redd for framtiden. Han sørger over tap av skog, ugler, bier og fisker. Det hender han begynner å gråte når han tar innover seg tyngden av ødeleggelsene menneskene har påført jorden, og konsekvensene de er i ferd med å få.

Han er frustrert over at verdensledere og politikere ikke gjør noe, selv om alle vet hvor ille det står til. Han er sint på folk som Hilde. De som vet, men som fortsetter livet sitt som før likevel, som om ingenting egentlig er galt.

Sigurd har lyst til å leve et vanlig, bekymringsfritt liv. Han har lyst til å reise jorden rundt, dra på hytteturer, feste, få seg en vanlig jobb. Han har også lyst til å nyte livet. Men han kan ikke. Han klarer ikke. For verden er jo i krise. Menneskeskapte klimaendringer og naturødeleggelser raserer grunnlaget for liv på jorda, og Sigurd har ikke samvittighet til å gjøre noe annet enn å kjempe.

Derfor bruker han alle sine våkne timer på å prøve å skyve verden i riktig retning. Han jobber for flere miljøorganisasjoner, drive lobbyvirksomhet rettet mot politikere, skriver leserinnlegg, holder foredrag, og demonstrerer. Roper av sine lungers fulle kraft, og håper at noen en dag vil høre.

Engasjementet er det eneste som hjelper mot følelsen av avmakt, sorg og frustrasjon. Det holder håpet levende: Hvis vi står sammen, hvis vi er mange nok, kanskje vi klarer å få til en endring da? Det må finnes muligheter for en bedre verden for oss alle, tenker Sigurd.

Sigurd forstår ikke hvordan Hilde kan leve som om ingenting er galt, hvordan hun kan la være å gjøre noe. Hilde forstår ikke hvordan Sigurd kan la klimaendringene styre livet hans på den måten de gjør, og hvorfor han orker å fortsette å kjempe en kamp som virker håpløs.

Samtidig har Sigurd et sterkt behov for å prøve å få Hilde til å forstå.

Holdningsundersøkelser viser at nordmenn flest er som Hilde, mens kun et fåtall av nordmenn er som Sigurd.

I løpet av de neste dagene vil ABC Nyheter publisere tre intervjuer med tre personer som kjenner seg igjen i Sigurd, hvor de forteller hva de skulle ønske Hilde forstod.

