F-35 krasjet under landing ved «norsk» base i USA

Det var under landing klokken halv ti på kvelden i går av uhellet skjedde.

Piloten skal ha klart å skyte seg ut og behandles nå på sykehus. Ingen sivile skal være skadd, heter det i en pressemelding fra flybasen.

Det var under øvelse at kampflyet som tilhører «58th Fighter Sq» krasjet. Pilotens navn er ennå ikke offentliggjort, og episoden skal nå etterforskes.



Flyet var av samme type som de det norske Forsvaret kjøper inn, F-35A.

Dette nye kampflyvåpenet er verdens mest kompliserte militære utviklingsprosjekt. Hittil er det mottatt 22 F-35A av 52 planlagte. Flyene skal være fullt ut operative i 2025.

Innkjøpsprisen – uten utviklingskostnader – for ett enkelt av dem, ligger nå rundt 80 millioner dollar (om lag 818 millioner norske kroner).

Uhellet skjedde bare en knapp uke etter at et F-22 også krasjet under øvelse samme sted, melder amerikanske media.

«Norsk» base



Ved Eglin Air Force Base har også det norske Forsvaret bygd et senter sammen med italienerne – Norwegian Italy Reprogramming Laboratory (NIRL).

Her skal militære teknikere fra de to landene produsere og kontrollere datafiler til de innkjøpte kampflyene. Forsvaret har tidligere beskrevet dette som «et bibliotek over mulige trusler i de områdene hvor F-35 skal operere».

I 2018 ble det stor oppmerksomhet rundt forsinkelser ved byggingen av NIRL, og Forsvarsdepartementet sendte en klage til det flernasjonale programkontoret i USA (JPO) hvor det ble uttrykt bekymring.

Ett år forsinket åpning



Bygget skulle etter planen stå klart 24. februar, men ble da utsatt til slutten av oktober 2018.

Det flernasjonale programkontoret og den amerikanske hærens ingeniørkorps (ACoE) hadde ansvar for byggeprosjektet som hadde sin offisielle åpning i juni 2019.

Da deltok blant annet oberstløytnant Christian Waldermo som leder prosjektet på norsk side under en flaggheising ved basen.