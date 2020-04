Det norske Forsvarsdepartementet har nektet Riksrevisjonen å lage en ugradert versjon av sin granskning av vedlikehold, logistikk og forsyningskjedene til de nye kampflyene F-35.

Det til tross for at USAs riksrevisjon – Government Accountability Office (GAO) – offentliggjør sin graverende funn om tilstanden for den internasjonale flåten av F-35. Diana Maurer, GAO-direktør med ansvar for nettopp dette feltet, påpeker at deres funn også gjelder de norske kampflyene: