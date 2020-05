Etter at det ble kjent at Anneli Virtanen hadde mistet sine våpen på grunn av tilknytningen til nazistiske Den nordiske motstandsbevegelsen (NMR), reagerte hennes jobbkolleger i Trondheim bydrift.

Flere av dem ønsket ikke å ha henne som leder, blant annet fordi Virtanen hadde ansvar for vedlikeholdet av byens minnested for ofrene etter 22. juli-terroren. Fem ungdommer tilknyttet AUF i trondheimsområdet mistet livet under terrorangrepet for ni år siden.