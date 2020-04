Mandag 2. desember i fjor publiserte ABC Nyheter en artikkel med tittelen «Nazi-tilknyttet kvinne i Trondheim fratatt våpen».

I artikkelen ble kvinnen identifisert som svenske «Anneli Virtanen (51) (...) bosatt i Trondheim», og det kom frem at hun var «fratatt våpen og tillatelser av svensk politi», som «mener hun er med i nazi-bevegelsen NMR og utgjør en sikkerhetsrisiko».

Ronny Rønning er forlovet med Anneli Virtanen, og sammen driver de mediekanalen Alternativ Media. Paret leder blant annet hyppige, nettbaserte TV-sendinger sammen.

Det er Rønning som har klaget artikkelen inn for PFU, med Virtanen som samtykkende.

«Klager reagerer først og fremst på identifisering og omtalen av «Nazi-tilknyttet». Det anføres brudd på VVP 4.1 og 4.7. Det vises også til VVP 4.3, med tanke på bruk av begreper som kan virke stigmatiserende bruk av begreper. Videre reageres det på journalistisk oppførsel og konsekvenser en slik medieomtale får», heter det i PFUs saksbehandligsgrunnlag.

De omtalte paragrafene er formulert slik i pressens Vær varsom-plakat (VVP):

4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.

4.7. Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.

PFU konkluderte at det ikke var Grunnlag for fellelse eller kritikk av ABC Nyheters artikkel. ABC Nyheter har ikke brutt god presseskikk.



