Ekspert om ny vending i Hagen-saken: – Kan være spikeren i kista

– Dette er et varsku for politiet. Det gir politiet en kjempeutfordring, sier tidligere leder for voldsavsnittet i Oslo-politiet, Finn Abrahamsen, til ABC Nyheter.

Torsdag besluttet lagmannsretten at milliardæren Tom Hagen skal løslates. To av tre dommere mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

Kjennelsen ble anket av politiet og ble gitt såkalt oppsettende virkning. Dermed blir ikke Hagen løslatt før Høyesterett har behandlet saken. Politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt sier at politiet er overrasket over lagmannsrettens avgjørelse.

– Vi registrerer at avgjørelsen ikke er enstemmig, sa Hrenovica da han møtte pressen utenfor Lørenskog lensmannskontor torsdag ettermiddag.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpix

– Et virkelig tilbakeskritt



Avgjørelsen fra lagmannsretten om å løslatte den drapssiktede milliardæren er et kraftig skudd i baugen for politiet.

– Dette er ganske anstrengende for politiet. Skulle det gå Hagens vei, er det et virkelig tilbakeskritt for etterforskningen nå. Dette er ikke en enkel sak. Personlig hadde jeg tro på at de hadde noe mer, sier han.

Skulle Høyesterett komme til samme avgjørelse om å løslate Hagen, tror Abrahamsen at politiet må gjøre om en del planlagte etterforskningsskritt i saken.

– Det er de nødt til å gjøre. Om han skal gå rundt der vil det bli slitsomt for dem, sier han.

– Får imidlertid politiet fullt gjennomslag i Høyesterett, kan de senke skuldrene igjen. Men dette henger over dem hele veien. Det er ikke greit, selvfølgelig, sier han.

– Særdeles trist



Advokat Svein Holden er ikke overrasket over at lagmannsretten har valgt å løslate hans klient.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, møter pressen utenfor Oslo tingrett torsdag ettermiddag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Han mener politiet har gjort en feilvurdering.

– Jeg synes dette er særdeles trist. Pågripelsen har vært en katastrofe for Hagen og hans barn og venner. Det er uttrykk for en grov feilvurdering fra politiets side, sier advokaten til pressen torsdag.

Hagen nekter enhver befatning med saken, og forsvarer Holden omtalte onsdag politiets grunnlag for å sikte 70-åringen som tynn.

Hagen har snakket mye med sin advokat om hva han mener om politiets etterforskning.

– Jeg kan kanskje referere fra en samtale jeg hadde med ham i går, som jeg tenker sier mye om hvilket fokus han har. Da sa han at han ikke var veldig bekymret for hvordan saken mot ham kom til å ende, fordi som han selv sa til meg: «Jeg er jo uskyldig, så jeg vet at politiet ikke kommer til å finne noen bevis mot meg», sier Holden.

– Kan være spikeren i kista



Abrahamsen tror mye av lufta vil gå ut av politiets etterforskning dersom Høyesterett løslater den drapssiktede milliardæren.

– Det vil da bli tungt fremover å jobbe med denne saken. Det har sammenheng med at de er på hælene i forhold til å etterforske en siktet person. Det er en grense på hvor mye de klarer å få til også. Det kan kanskje være spikeren i kista for hele saken. Jeg sier ikke at det får det, men man skal ikke se bort ifra at det kan være konsekvensen av det, sier han.

Den tidligere politisjefen viser til at det er retten som skal vurdere fengslinger, og at politiet og offentligheten må respektere avgjørelsene.

– Den videre etterforskningen fremover må legges opp til at han skal løslates. Da har man mistet elementet som er viktig for politiet, i forhold til å håndtere andre vitner, sier han.

