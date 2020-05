Politiet besvarte ikke Hagen-anke i tide

Milliardæren Tom Hagen ble tirsdag i forrige uke siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som har vært savnet fra hjemmet i Lørenskog siden 31. oktober 2018.

Onsdag ble Tom Hagen varetektsfengslet i fire uker.

Samme dag ble det kjent at Hagen ville anke avgjørelsen, noe drapssiktedes forsvarer Svein Holden har gjort. I støtteskrivet reiser Holden flere innvendinger mot politiets begrunnelse for å varetektsfengsle milliardæren.

Tirsdag skulle politiet ha svart på støtteskrivet, men det klarte ikke politiet å gjøre, skriver NRK. Derfor er fristen til å svare flyttet til onsdag.

– Mildt sagt overrasket



Holden er overrasket over at politiet ikke klarte å overholde fristen.

– Det er mildt sagt overraskende at politiet ikke er i stand til å kommentere mine synspunkter innen halvannen dag, og at hovedbegrunnelsen for begjæringen om utsettelse av fristen til i morgen klokken 09.00 er at jeg har jobbet tre dager av 12 timer med mitt støtteskriv, sier Holden til kanalen.

Politiadvokat Haris Hrenovica, som er påtaleleder på saken, sier til NRK at det tar tid å svare på Holdens innvendinger.

– Det er ganske mye å ta tak ifra Holden, så skal vi kommentere og mene noe om det, og det tar tid. Det er et omfangsrikt materiale, sier Hrenovica.

– Godt argument



Forsvareren mener Hagens digitale kompetanse ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre det han er siktet for.

– Jeg har gjennom de siste 17 månedene fått et godt blikk inn i hans digitale kompetanse, og det er etter min oppfatning et godt argument for at han ikke kan ha villedet politiet på den måten saken forutsetter, sier Holden til Dagbladet.

Holden har vært Hagen-familiens bistandsadvokat i godt over ett år før han denne uka ble Tom Hagens forsvarer.