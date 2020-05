For to uker siden ble det kjent at nors-støttede militsgrupper i Syria kan ha drevet med narkotikasmugling, samt at de skal ha skiftet side i konflikten til fordel for Assad-regimet.

Opplysningene som ABC Nyheter publiserte fikk Rødts stortingsrepresentant til å reagere. Bjørnar Moxnes spurte forsvarsministeren om regjeringen kunne garantere at norske skattepenger og forsvarsressurser ikke var brukt til å trene milits som var involvert i narkotikasmugling.

– Om fellesskapets penger har gått til en milits som var involvert i organisert narkokriminalitet, har offentligheten krav på å få vite det, sier Moxnes til ABC Nyheter.

Denne uka kom svaret fra Frank Bakke-Jensen (H). Forsvarsministeren ville ikke direkte bekrefte at Norge hadde gitt støtte til den aktuelle opprørsgruppa, Maghawir al-Thawra (MaT).

Vil ikke følge opp



Til ABC Nyheter sier Bakke-Jensen i en epost torsdag:



– Forsvarsdepartementet har notert påstander om at medlemmer av disse gruppene har vært involvert i smugling av narkotika. Forsvarsdepartementet har ikke kjennskap til dette, og planlegger ikke å følge det opp siden oppdraget er avsluttet.

I sitt skriftlige svar bekreftet forsvarsministeren at Norge hadde militære styrker i Syria fra oktober 2016 til oktober 2017 «som del av den internasjonale koalisjonen for å bekjempe ISIL».

«De støttet lokale grupper i deres kamp mot ISIL i grenseområdene mot Irak. Forsvaret la i perioden støtten varte stor vekt på at slike grupper måtte opptre i tråd med internasjonale og lokale lover og regler», påpekte Bakke-Jensen.

– Saken lukter vondt



Rødts folkevalgte er lite imponert:

– Forsvarsministeren har i tre runder ikke gitt ett eneste gyldig argument for å ikke undersøke denne svært alvorlige innrømmelsen. Denne saken lukter vondt, og forsvarsministerens bortforklaring bidrar bare til å styrke mistilliten, sier han til ABC Nyheter.

Han mener det «kan det være i strid med internasjonal rett», og dermed kunne bidra til å ødelegge tilliten til Norge internasjonalt.

– Direkte latterlig

I begrunnelsen for sitt spørsmål mente Moxnes at det var lite troverdig at regjeringen argumenterte for fortsatt hemmelighold av hvem som hadde mottatt norsk støtte.

«Ledere for MaT selv har uttalt offentlig at de ble trent og støttet av Norge. De norske styrkenes sikkerhet vil heller ikke trues av offentliggjøring, ettersom de for lengst forlatt Syria og avsluttet oppdraget», mente han.

– Unnskyldningen om at dette ikke kan undersøkes fordi oppdraget er avsluttet er direkte latterlig, sier Moxnes torsdag, og utdyper:

– Med dét sier Solberg-regjeringa nærmest også at den kan bruke norske skattepenger på hva som helst i utlandet, inkludert opprørsmilitser som driver med narkosmugling, uten en gang å undersøke de alvorligste avsløringer, så lenge det ikke blir oppdaget før oppdraget er avsluttet.