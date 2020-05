Meling blir nektet kontakt med Krekar i Italia

Torsdag 26. mars ble Najmuddin Faraj Ahmad – kjent som mulla Krekar – utlevert til Italia og fløyet ned i et innleid fly.

I seks uker har den 63 år gamle fangen nå sittet innestengt i Rebibbia-fengselet i Roma. Verken Krekars familie, Brynjar Meling eller italienske advokater har fått kontakt med ham.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier advokat Brynjar Meling til ABC Nyheter.

Etter at Krekar ble tvangsutsendt, sendte familien ut en pressemelding hvor norske myndigheter ble kritisert i sterke ordelag:

«På brutalt vis ble vår ektemann, far, bror, bestefar og onkel frarøvet oss av den norske stat. Alt ser tilsynelatende ut som en kidnapping», skrev de.

– Han er frisk



Meling har tidligere uttrykt bekymring for Krekars helse, blant annet fordi det har vært rapportert høye smittetall fra Italia. 63-åringen har også diabetes og høyt blodtrykk, noe som plasserer ham i risikogruppen for coronasmitte.

– En kapellan skal ha ringt Krekars italienske advokat og sagt han er frisk og i livet. Det er alt vi vet, sier Meling.

Han har også selv prøvd å komme i kontakt med klienten som er dømt til 12 års fengsel av en domstol i Italia for terrorplanlegging. Italiensk politi mener Krekar har vært leder for Rawti Shax, som skal være et terrornettverk.

– De legger bare på når de ser at det ringer fra et norsk nummer, mener advokaten.

– Skal ikke slippe unna



Brynjar Meling påpeker at dette åpenbart går ut over arbeidet med de juridiske forberedelsene av saken. Han har tidligere gjort det klart at saken ikke er avsluttet.

Behandlingen av Krekar vil blant annet bli fremmet for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Her ønsker Meling å stille de norske myndighetene til ansvar. Han mener klienten har vært utsatt for et politisk spill, og at terroranklagene kommer i annen rekke:

– At det ikke er mulig å oppnå kontakt med ham styrker åpenbart denne saken. De ansvarlige i Norge skal ikke slippe unna.

Justisminister Monica Mæland (H) har tidligere opplyst at hun har fått garantier fra italienske myndigheter om at Krekar vil bli godt ivaretatt.