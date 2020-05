Forskere over hele verden samarbeider nå på tvers av landegrenser og fagmiljø for å utvikle en ny og effektiv vaksine mot covid-19. En giverkonferanse for å skaffe penger til utvikling av coronavaksine har så langt samlet inn 83 milliarder kroner, hvor Norge alene har bidratt med over to milliarder kroner. Det er foreløpig uvisst når en vaksine kan være klar. Foto: Joel Saget / AFP