For 17 år siden instruerte daværende kommunalminister Erna Solberg utlendingsmyndighetene til å vedta varig utvisning av Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar. I går ble han sendt ut av landet og til nye rettsaker i Italia.

63-åringens familie sendte i etterkant ut en pressemelding hvor norske myndigheter sterkt kritiseres:

«På brutalt vis ble vår ektemann, far, bror, bestefar og onkel frarøvet oss av den norske stat. Alt ser tilsynelatende ut som en kidnapping, men han er faktisk tatt med loven i hånd», skriver familien.

Deres oppfatning samsvarer med hva Krekars advokat i indignasjon uttrykte torsdag formiddag. Brynjar Meling kalte utsendelsen for et justismord og mente menneskerettighetsbruddene var åpenbare.

Video: Her bekrefter justisminister Monica Mæland at Krekar ikke lenger er i Norge

Nøkkelåret 2003



Da justisminister Monica Mæland (H) i går informerte om utleveringen, påpekte hun at «Krekar har vært utvist fra Norge i mange år». Hun refererte da til en beslutning fattet av Erna Solberg som i 2003 var kommunalminister. Solberg instruerte i februar det året Utlendingsdirektoratet (UDI) til å fatte vedtak om utvisning av Krekar.

– Departementet la til grunn for sin instruks at utvisning var nødvendig av hensyn til rikets sikkerhet, sa Solberg som også viste til at hensynet til rikets sikkerhet er et eget utvisningsgrunnlag.

I gårsdagens pressemelding fra Krekars familie vises det også til 2003, da den i dag 63 år gamle mannen ble dømt til å være en fare for rikets sikkerhet.

De mener «bevisene ble holdt skjult for Retten og domstolen fikk ikke vurdert om faktisk fare. Siden har Krekar bodd i Norge strippet for sine basale rettigheter».

Samtidig minner de om drapsforsøket mot Krekar i 2010. Da ble det skutt mot hans leilighet på Grønland i Oslo og en mann ble skadet. Ingen er dømt for den alvorlige hendelsen. Nå mener familien at en mistenkt attentatsmann ble løslatt «på uforklarlig vis» og til tross for «sikre DNA-bevis».

I 2003 var for øvrig italiensk politi i Norge og avhørte mulla Krekar. De mente hans gruppe – Ansar al-Islam – hadde samarbeidet med al-Qaida om å rekruttere arabere i Norge og andre land for å delta i Irak-krigen mot amerikanerne. Et forsøk på å utvise Krekar til Jordan, som har dødstraff, ble også avslått i 2003, hvor Krekar også var i retten i en injuriesak mot daværende Frp-formann Carl I Hagen.

Deltok ikke i rettssaken



I den siste rettsaken i Italia ble Krekar dømt uten å være tilstede (in absentia), og den italienske domstolen ville ikke akseptere vitneavhør foretatt på videolink fra Oslo.

Familien mener også at oversettelsene av samtalene mellom Krekar og flere personer i Italia, har vært feilaktig oversatt. De påpeker også at Italia er ett av bare to land som tillater at tiltalte kan dømmes i sitt fravær.

Krekar ble i fjor funnet skyldig av domstolen i Bolzano, men saken er anket.

Krekars familie mener uansett at saken ikke er et italiensk anliggende, men norsk:

«Norge har lenge blødd etter å ha skapt illusjonen 'terroristen Krekar' og for å dømme Krekar for terror. Det har de aldri greid og kan aldri bevise, da det ikke finnes noen terrorintensjon fra Krekar. Norges arroganse kunne ikke godta å innrømme denne misvisende illusjonen. Nå skulle de bli kvitt ham for enhver pris», skriver de.

Advokat Brynjar Meling sa etter utsendelsen at norske myndigheter burde ha innhentet garantier for at Krekar kan returnere til Norge når han er ferdig i Italia. Kilder i Justisdepartementet kunne derimot opplyse at Krekar ikke ville kunne komme til Norge igjen, uavhengig av hvordan rettssaken i Italia ender.

– Man vil selvsagt gjøre alt for å dekke over den urett som er begått, var kommentaren fra Krekars advokat Brynjar Meling til ABC Nyheter.

Fikk ikke ta farvel



Meling sa også at Krekar ble tatt med om natten uten at familien fikk snakke med ham får det chartrede flyet tok av. I torsdagens pressemelding fra familien bekreftes dette:

«Etter tre uker med besøksstopp, skulle Mulla Krekar endelig ringe oss i går onsdag. Telefonen kom aldri. Dagen etter får vi fra mediene vite at Mulla Krekar er i Italia, til landet som mange i disse dager forbinder med død og fordervelse».

De er også bekymret for helsetilstanden til 63-åringen, og frykter for corona-smitte i fengsel:

«De som har økende tro på menneskeheten i disse Corona-dager, får spørre seg om det finnes noe samvittighet i de som har behandlet Krekar-saken. Vi som muslimer har uansett tro på at rettferdighet seirer til slutt, og at de urettferdige får sin straff».