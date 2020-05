Politiet vurderte flere pågripelser i Hagen-saken

Milliardæren Tom Hagen ble tirsdag i forrige uke siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som har vært savnet fra hjemmet i Lørenskog siden 31. oktober 2018.

Onsdag ble Tom Hagen varetektsfengslet i fire uker. Nedre Romerike tingrett mener det er sannsynlig at flere er involvert i saken, og skriver at dokumenter i saken viser noe av den profesjonaliteten som har vært påkrevd.

Aktivitet ved boligen til Tom Hagen tirsdag. Det er satt opp sperringer og telt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hagen har hevdet sin uskyld siden han ble pågrepet.

Minst to



Under politiets pressekonferanse tirsdag, hvor de opplyste om pågripelsen av Tom Hagen, uttalte politiet samtidig at de ikke kunne utelukke flere pågripelser i saken.

Nå melder Aftenposten at politiet allerede samme dag som Hagen ble pågrepet, vurderte å gå til pågripelse av minst to andre personer.

Ifølge avisen valgte politiet å vente av polititaktiske hensyn.

– Vi står fast ved det vi har sagt tidligere. Det er ikke usannsynlig at det er flere involverte, og vi kan ikke utelukke flere pågripelser, sier politiadvokat og påtaleansvarlig jurist Haris Hrenovica i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Hrenovica avviser at det er andre siktede i saken på nåværende tidspunkt.



– Ikke vært alene



Finn Abrahamsen, tidligere leder for voldsavsnittet i Oslo-politiet, er ikke i tvil om at Hagen må ha hatt hjelpere.



– Jeg tror helt åpenbart at Hagen ikke har vært alene om dette. Han har hatt hjelpere, dersom han er skyldig. Vi må huske at han ikke er tiltalt og dømt, har Abrahamsen uttalt til ABC Nyheter.

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, har tidligere uttalt at politiets mistankegrunnlag er svakt.

– Det undrer meg hvordan man kan komme til den konklusjonen med det grunnlagsmaterialet jeg kjenner, sa han.

Aktivitet ved boligen til Tom Hagen tirsdag. Det er satt opp sperringer og telt og politiet søker i en kum Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Søker i kum



Politiet sperret tirsdag morgen av et stort område rundt drapssiktedes bolig i Lørenskog. Politiet har blant annet satt opp et telt over en kum ved innkjørselen til den brosteinsbelagte plassen foran huset i Sloraveien 4.

Ifølge NRK skal kummen være tre til fire meter dyp.

Den skal ikke ha vært i bruk de senere årene etter at huset til Hagen ble koblet på et annet kloakksystem.

Video: Dette er Anne-Elisabeth Hagen-saken:

