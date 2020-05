Orderud om Hagen-saken: – Det er ganske mange likheter

Tirsdag morgen ble Tom Hagen (70) pågrepet av politiet og er nå formelt siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets bolig på Lørenskog 31. oktober 2018.

I likhet med svært mange andre har også Veronica Orderud fulgt med på utviklingen i saken de siste dagene. I et intervju med TV2 sier hun at hun reagerer på flere av nyhetssakene som er blitt publisert etter at pågripelsen fant sted.