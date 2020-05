– Vi kan ikke løse klimaproblemet først, og naturproblemet etterpå

– I verdenssammenheng har vi to alvorlige miljøproblemer: klimaendringer og naturendringer. Det går ikke an å løse det ene problemet først, og det andre problemet etterpå, sier Signe Nybø til ABC Nyheter.

Hun er forskningssjef for avdeling for terrestrisk naturmangfold ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).