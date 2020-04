Tidligere politisjef om Hagen-saken: – Politiet ble holdt som gissel

Tirsdag ble milliardæren Tom Hagen (70) siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen. 69-åringen forsvant fra familiens hus på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober i fjor.

Tidligere politisjef Finn Abrahamsen sier til ABC Nyheter at han ikke er overrasket over pågripelsen.

– Jeg har siden begynnelsen ikke hatt tro på dette med utpressing og kidnapping, sier han.

Abrahamsen har tidligere vært leder for voldsavsnittet i Oslo-politiet.

– Politiet som gissel



Politiet etterforsket først forsvinningen som en bortføring med økonomisk motiv, men i fjor sommer endret de hovedhypotese. De mente nå at det var mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen var blitt drept, og at en eller flere gjerningspersoner hadde fordekt drapet som en økonomisk motivert kidnapping.

Det var sannsynlig at trusselbrevet som ble funnet på åstedet, var lagt igjen for å villede, mente politiet.

Abrahamsen mener politiet ville hatt bedre mulighet for å komme i gang med etterforskningen, om det ikke fantes en trussel om å ta livet til Anne-Elisabeth.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog 31. oktober 2018. Politiet etterforsker saken som en drapssak. Foto: NTB scanpix

– Politiet ble jo nærmest et gissel i selve oppstarten av saken, for det er en fare hvis dette hadde vært en reell situasjon. Da kunne det gått ordentlig galt. De ble frarøvet å starte opp en skikkelig etterforskning. Da mener jeg først og fremst å foreta en umiddelbar ransaking og sikring av elektroniske spor.

Bakgrunn: Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er pågrepet

– Har hatt medhjelpere



Abrahamsen forteller at han har lagt merke til at politiet de siste månedene ikke har vært like aktive i pressen. Det er ofte et tegn på at politiet sitter på noe interessant i etterforskninger, forklarer den tidligere politisjefen.

Ingen andre personer er pågrepet i saken, men politiet vil ikke utelukke at det kan være andre gjerningspersoner.

– Jeg tror helt åpenbart at Hagen ikke har vært alene om dette. Han har hatt hjelpere, dersom han er skyldig. Vi må huske at han ikke er tiltalt og dømt.

– I sånne saker vil de kriminelle, uansett hvor dyktige de er, kunne legge igjen spor. Kriminelle gjør feil, akkurat som alle oss andre.



Lillestrøm 20200428. Tom Hagens advokat Svein Holden ved politistasjonen på Lillestrøm. Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er pågrepet i en politiaksjon i Lørenskog. Hans kone har vært savnet i halvannet år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nekter straffskyld



Advokat Svein Holden, som representerer Tom Hagen, sier til NTB at hans klient nekter straffskyld.

– Han fastholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre, sier Holden.

Han møtte pressen på politihuset i Lillestrøm tirsdag ettermiddag, etter å ha snakket med Hagen.

– Det er klart Hagen er preget av situasjonen. Det er det ingen tvil om. Han synes jo det er svært vanskelig å bli anklaget for noe han fastholder at han ikke har noe med, sier Holden.

Advokaten opplyser samtidig at Hagen skal i avhør senere tirsdag.

– Hagen ønsker å svare på de spørsmålene politiet måtte ha, sier Holden.

– Et overraskelsesmoment



Politiet, som informerte om pågripelsen på en pressekonferanse tirsdag, har bedt retten om tillatelse til ransaking av Hagen-parets bolig i Sloraveien og vil fortsatt drive målrettet søk etter Hagen, som fortsatt ikke er funnet.

Hagen ble pågrepet av politiet da han var på vei fra boligen til arbeidsplassen Futurum.

Politiadvokat Åse Kjustad Eriksson i Øst politidistrikt på pressekonferanse om Lørenskog-saken, etter at Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen ble pågrepet i en politiaksjon i Lørenskog. Hans kone har vært savnet i halvannet år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– At de foretok arrestasjonen på den måten synes jeg er helt greit. Det skal være et overraskelsesmoment, og samtidig hindre at andre ting kan bli forspilt. Det er en grei måte å ta pågripelsen, det må man akseptere, mener Abrahamsen.

– Hva tror du vil skje i saken nå?

– Det som blir spennende nå, er avhøret av Hagen. Han vil bli konfrontert på en skikkelig måte. Så er det spørsmål om det dukker opp vitner som politiet ikke har villet ta kontakt med tidligere, men som i større grad kan belyse saken. Om det skjer, så begynner det å rulle fremover.

Imponert over politiet



Abrahamsen er imponert over etterforskningen som har ledet frem til pågripelsen.

– Her har det vært topp motiverte etterforskere på et høyt nivå. Jeg er imponert. Her har de hatt opp- og nedturer, noe som er slitsomt og tungt. Ære være dem for ikke å ha gitt opp. Det skyldes motivasjon og høy kompetanse, sier han.

Drapssiktede Tom Hagen blir fremstilt for fengsling i Nedre Romerike tingrett onsdag formiddag. Politiet vil be om fire ukers varetektsfengsling og begrunner det med faren for bevisforspillelse, opplyser politiadvokat Åse Kjustad Eriksson.