Oscars kjæreste i retten: – Han gråt og var fortvilet

Torsdag morgen vitnet kjæresten til Oscar André Ocampo Overn, som i fjor ble drept av sin egen adoptivfar. 15-åringen ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som en alvorlig voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor. Han døde en snau måned senere.

Den 45 år gamle barnefaren er også tiltalt for flere seksuelle overgrep mot sønnen. Overgrepene skjedde i familiens bolig og på hytta.

I Gjøvik tingrett forklarte kjæresten at Oscar fortalte om de første overgrepene allerede i 2017.

– Han fortalte at han hadde følt ubehag med faren. Jeg ble veldig lei meg, og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg snakket med pappa om det. Pappa ringte helsesøster, som kunne bringe det videre derfra, sier jenta.

Familiefaren forklarte seg: – Jeg synes det var urettferdig

Undersøkte bekymring



Jentas far varslet helsesøster på skolen om overgrepene. Deretter ble barnevernet varslet, men de henla bekymringsmeldingen.

En ansatt fra barnevernet, som vitnet torsdag, fortalte at de hadde flere samtaler med 15-åringen om innholdet i varselet. Det ble også gjennomført flere hjemmebesøk hos familien.

Oscar nektet på det tidspunktet for de mest alvorlige overgrepene.

– Gråt og var fortvilet



Dagen før drapet 9. oktober 2019 ble overgrepene igjen tema mellom paret. De to satt da hjemme hos hennes foreldre.

Aktor Thorbjørn Klundseter i Gjøvik tingrett under rettssaken om Kapp-drapet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Han gråt og var fortvilet, sa hun

15-åringen ønsket at kjæresten skulle gjette hva som plaget ham. Jenta skjønte da at det dreide seg om de seksuelle overgrepene han tidligere hadde fortalt om.

Han fortalte om flere overgrep og hvordan de hadde skjedd.

– Oscar fortalte at overgrepene skjedd ved tvang, sa hun.

Varslet moren i SMS

Kjæresten skal ha fortalt at de måtte fortelle noen om de seksuelle overgrepene.

– Men han ville ikke ødelegge noe. Han var veldig fra seg. Han ville ikke ta fra søstrene sine faren sin. «Om jeg sier noe kommer jeg til å ødelegge alt», sa hun.

De ble enige om å varsle om de seksuelle overgrepene i en SMS til moren.

– Jeg skrev meldingene, men han godkjente det som sto, sa jenta.

Samme kveld konfronterte hun ektemannen med dette. Faren forklarte at han «la seg paddeflat» i samtalen.

Faren har i retten erkjent straffskyld for en del av den seksuelle omgangen han er tiltalt for.

Strips som ble brukt for å låse dører og vinduer, som tiltalte brukte sør at kona ikke skulle komme ut av huset på Kapp. Disse bildene viste aktor pressen etter tirsdagens møte i Gjøvik tingrett om Kapp-drapet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Mamma kom løpende



Kjæresten forklarte også hvordan hun opplevde dagen 15-åringen ble funnet livstruende skadd hjemme i familiens bolig. Moren var sperret inne på et soverom mens faren kvelte sønnen.

– Jeg snakket med Oscar på SMS den morgenen, men fikk plutselig ikke svar. Deretter så jeg et helikopter, før mamma kom løpende.

Jentas mor fortalte at det hadde skjedd en alvorlig voldshendelse hjemme hos Oscar. Aktor i saken, Torbjørn Klundseter, spurte hva jenta tenker om saken.

– Han fortjente det aller beste. Han hadde mange problemer, med var et av de sterkeste menneskene jeg visste om, sa jenta.

– Omsorgsfull og morsom

Jenta forteller at hun og Oscar ble sammen i desember 2017. Hun forklarte at de hadde kjent hverandre siden de var små, og at de hadde deltatt i samme fritidsaktiviteter gjennom årene.

– Vi hang sammen stort sett hver uke, og så ofte vi fikk mulighet.

Kjæresten beskrev Oscar som morsom.

– Han var en omsorgsfull og morsom person. Det var alltid morsomt rundt ham. Vi dro ut på ting sammen. Vi var glad i å tulle mye, sa hun.

Torsdag er siste dag av rettssaken i Gjøvik tingrett.