Politimann fant Oscar livløs på gulvet: – Jeg frøs til og ropte «faen»

Oscar André Ocampo Overn (15) ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som en alvorlig voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor.

En snau måned senere døde han av skadene.

En 45 år gammel mann, som var adoptivfaren til 15-åringen, er tiltalt for å ha drept gutten ved kvelning.

Første politibetjent som ankom familiens bolig etter drapshandlingen vitnet i Gjøvik tingrett onsdag ettermiddag.

Drapstiltalte stengte barnets mor inne på et rom under drapshandlingen. På forhånd hadde han brukt strips for å låse dører og vinduer, for at kona ikke skulle komme ut av huset på Kapp.

– Frøs til



Politiet rykket ut med to patruljer til stedet etter å ha blitt varslet om saken. Da de ankom hadde flere personer samlet seg utenfor boligen.

– Jeg vet ikke hvem det var, men det kom en person bort til oss. Han ga meg husnøkkelen og sa at vi måtte søke i huset. Ingen hadde ønsket å ta seg inn, i frykt for hva de kunne finne, forklarte politimannen i retten.

Den andre patruljen reiser fra stedet for å pågripe ektemannen som har kjørt fra stedet i en bil. Sammen med makkeren sin tok politibetjenten seg opp i husets andre etasje.

– Der ser jeg at en dør inn til et rom står åpen, og at en person ligger på gulvet. I det jeg fant han frøs jeg til et sekund. Dette scenariet hadde jeg ikke sett for meg. Jeg ropte «faen» et par ganger, for jeg skjønte at dette ikke var bra, sa han.



Pågrep tiltalte



Politimannen startet umiddelbart med hjertekompresjoner i noen minutter, før ambulansearbeidere ankom stedet. 15-åringen hadde på det tidspunktet livstruende skader og ble fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse.

Etter drapshandlingen hadde drapstiltalte kjørte fra stedet. Mannen ringte sine egne foreldre for å fortelle det han hadde gjort, og at han ønsket å ta livet sitt. De oppfordret ham i stedet til å melde seg til politiet.

En politibetjent forklarte at pågripelsen gikk rolig for seg, selv om betjenten var bevæpnet.

– Han kom ut med hendene godt synlig. Jeg var spent på hvordan han skulle være da han kom ut, om han skulle være aggressiv. Jeg skjønte raskt at han kom til å gjøre akkurat som han fikk beskjed om.

Politibetjenten gjennomført et kort avhør av 45-åringen.

«Er han ikke død?»

Aktor Thorbjørn Klundseter ville ha svar på om tiltalte forklarte noe om drapshandlingen i det første avhøret.

Aktor Thorbjørn Klundseter i Gjøvik tingrett under rettssaken om Kapp-drapet.

– Ja, mot slutten av avhøret spør jeg om han erkjenner straffskyld for å ha forsøkt å drepe sønnen. Da snur hans seg, og spør: «Ja, er han ikke død?».

Han erkjente straffskyld for drapsforsøk, men fire uker døde gutten av skadene han ble påført. Siktelsen ble da endret til å gjelde drap.

Rettsmedisinsk sakkyndig, overlege Hege Cathrine Luytkis fra Oslo universitetssykehus, forklarte seg senere om dødsårsaken.

45-åringen, som også er tiltalt for seksuell omgang med sønnen, forklarte seg tirsdag. På spørsmål fra aktor svarte han at han ikke angrer på drapet, men på de seksuelle handlingene som han mener førte fram til det.