– Det har gått veldig fint å åpne barnehagen igjen. Fra vi fikk beskjed om at vi skulle åpne i går og veilederen kom fra regjeringen kjente vi veldig på at vi hadde mye å sette i gang på kort tid. Vi jobbet godt et par dager forrige uke. Vi fikk veldig mye fra Espira sentralt, som har jobbet frem gode dokumenter, og vi har et godt HMS-system på plass, sier daglig leder ved Espira Høytorpfort Barnehage, Hilde Kristin Thon, til ABC Nyheter.

Da barnehagen åpnet mandag, var personalet godt forberedt og ved godt mot, sier hun.

– Foreldre har bare kommet med positive tilbakemeldinger. De har vært superglade for å kunne sende barna tilbake til barnehagen, og barna har ventet på å kunne komme tilbake til hverdagen sin. Barna har løpt inn for å finne vennene sine når de kommer.

Strenge rutiner

Selv om barnehagene igjen åpner dørene, blir hverdagen ikke helt som før. Inntil videre må foreldre bringe og hente barna utendørs.

Barnehagebarna skal deles inn i små, faste grupper med én voksen per tre barn for de yngste og én voksen per seks barn for de eldste.

– Det har nok vært litt spesielt for barna å være delt inn i mindre grupper som ikke skal ha kontakt med hverandre, og de må påminnes dette med hvem de skal være sammen med disse dagene, sier Thon.

Ut på tur

Barnehagen ligger i et naturskjønt område, og mye av dagen går med til å gå på tur. Dette hjelper også smittevernarbeidet.

– Det vi har hatt fokus på er å være ute og bruke skogen rundt oss. Barna opplever nok litt kontinuitet også, de er vant til å være ute på tur.

– Hvis en gruppe har vært inne på en avdeling skal denne vaskes før en ny gruppe barn kommer inn på samme avdeling. Det har vi løst ved å være mye ute, og ikke har samme gruppe inne på samme areal der en annen gruppe har vært.

I tillegg til barnepass blir det mye vask og rengjøring for de ansatte. Barna må forholde seg til nye rutiner. Hygienekravene og smittevernstiltak i barnehagen er skjerpet.

– Vi er også vanligvis gode på håndvask før mat og etter toalettbesøk, men nå bruker vi mer lister, og sørger for at vi vet at hvert barn har vasket hender og forholdt seg til andre krav.

Barnehagen serverer fortsatt mat, men også her er rutinene skjerpet.

– Barn kan ikke lenger være med på matlaging, og kan ikke forsyne seg selv eller smøre mat selv. Vi bruker hansker når vi ordner til mat og serverer den, det bruker vi ikke normalt når vi sitter ved bordet og spiser.

– Barna har blitt forberedt hjemme

– Det er nok mange barn som har blitt forberedt hjemme på situasjonen. De snakker om corona og at de skal skal passe seg for den. Ihvertfall 4-6-åringene har god forståelse, men det er likevel vanskelig å forholde seg til avstandsregler og håndvask i hverdagen, sier Thon.

– Vi var forberedt på å kunne møte barn som viser engstelse, har gledet seg veldig til å komme tilbake men finner at hverdagen er litt annerledes, en del leker har blitt tatt vekk og sykler er låst inn. Men vi opplever at alle har tatt overgangen veldig bra, og har gledet seg til å komme tilbake. Jeg opplever at foreldre har vært gode til å forberede de største barna, mens de aller yngste skjønner ikke dette.

– Vi har opplevd mest glede, at de har gledet seg til å komme tilbake.

Gjenåpning av barnehagene er et av de første tegnene på en gradvis gjenåpning av samfunnet. Neste mandag, 27. april, åpner også 1.–4. trinn på barneskolene, SFO og videregående skoler for yrkesfagelever. Fagskoler, høyskoler og universiteter åpnes delvis.

Det var et samstemt ekspertutvalg som før påske anbefalte regjeringen å åpne barnehager og barneskolen igjen.

Øvrige kilder: NTB.