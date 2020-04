49 prosent av italienerne ønsker seg nå ut av EU, 51 prosent vil fortsatt forbli i unionen, viste en meningsmåling 11 april i regi av meningsmålingsinstituttet Tecnè og gjengitt av nettstedet Europe Elects.

Foto: Tecnè/Europe Elects

Det innebærer en framgang på 20 prosent for utmelding, og tilsvarende tilbakegang på 20 prosent for medlemskap sammenliknet med en tilsvarende måling i november 2018. 14 prosent av de spurte hadde ikke gjort seg opp en mening.

En annen måling fra selskapet Termometro Politico offentliggjort samme dag viser 39,3 prosent for å melde seg ut, 40,9 for å bli. 7,5 prosent av de spurte vil ut av EU men forbli i eurosonen. 7,7 prosent vil forbli i EU men forlate eurosonen.

– Italiensk raseri med god grunn



«Jeg er spent på hvordan det står til med italienernes i forveien begrensede tillit til EU når det igjen faller ro over situasjonen etter corona. De er av gode grunner rasende», skrev den forhenværende danske kultur- og kirkeminister Mette Bock i Jyllands-Posten søndag.

«Saken er bare den, at vi under ingen omstendighet kan unnvære et forpliktende europeisk samarbeid, hvis vi ikke skal overkjøres av kinesere, amerikanere og russere, la hun til.

Kina var raskere til å bidra med sikkerhetsutstyr og annen hjelp, enn unionen Italia er medlem av.

Meningsmålingene ble tatt opp idet Italia, Frankrike og Spania ivret for at EU i fellesskap skulle ta ansvar for lån til krisetiltak, men rett før EUs finansministre 9. april vedtok å stille store midler til disposisjon for krisetiltak, men uten felles ansvar for disse lånene.

Finansministrenes vedtak skal nå konfirmeres - eller justeres - av stats- og regjeringssjefene 23. april.

Fra Vestfold til Bergamo



Kathrine Kleveland som leder organisasjonen Nei til EU syns ikke det er vanskelig å forstå at italienerne nå er frustrerte over EU.

– Italia har en historie etter finanskrisa som gjør at de har slitt med økonomien. Så kom coronakrisa og da var jo kineserne tidligere ute med hjelp til sikkerhetsutstyr og annet, enn EU, sier hun til ABC Nyheter.

– Så har jo EU etter hvert kommet etter. Men jeg forstår at de er misfornøyd med fordelingen av krisemidlene i EU.

– Burde EU ha håndtert økonomiske krisetiltak på overnasjonalt vis?

– Det er et vanskelig spørsmål å ha sterke meninger om. Vi er mot et EU som styrer på den måten. Vi er også mot euro-en. Det har vært forferdelig trist å følge Italia. Her i Vestfold har mange vært i den hardt corona-rammede regionen Bergamo, som vi har flyforbindelse til fra Torp. Det er en fryktelig krise, framholder Kathrine Kleveland.