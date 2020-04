10.000 virksomheter har søkt om coronastøtte

– Vi har nå gjennomført de første utbetalingene. Vedtak og utbetaling følges opp fortløpende, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding tirsdag.

Over halvparten har til nå fått godkjent søknadene sine, mens enkelte bedrifter har fått avslag.

For lavt omsetningsfall, støttebeløp under minstebeløpet (5.000 kroner) og uoppgjorte restanser er hovedårsakene til avslagene. For å kunne motta tilskudd fra kompensasjonsordningen, må foretakene oppfylle flere kriterier.

Opplysninger om virksomheter som mottar kompensasjon, vil bli tilgjengeliggjort i en innsynsløsning som skal være klar i løpet av uka.

– Åpenhet og tillit er blant hjørnesteinene i skatteforvaltningen. De samme prinsippene vil ligge til grunn for kompensasjonsordningen. Det legges opp til å gi alle innsyn i hvilke virksomheter som mottar støtte og hvor mye penger de får, sier skattedirektøren.