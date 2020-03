– De negative effektene av coronakrisen er blant annet at folk mister jobben sin og livsgrunnlaget sitt, og havner i nød og fattigdom i mange land. Det er nettopp den typen konsekvenser vi prøver unngå å få fra klimakrisen med klimapolitikken, sier daglig leder i miljøstiftelsen Zero, Marius Holm, til ABC Nyheter.

Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, deler det synet.

– Vi kan ikke glede oss over at verdens utslipp går ned nå, nettopp fordi de menneskelige konsekvensene er så store. Vi jobber for at lavere klimagassutslipp og en renere natur gjennom demokratisk, villet politikk. Ikke gjennom tilfeldige pandemier som har så stor betydning for liv og helse, sier Lundberg til ABC Nyheter.

Utslippene kan gå ned i 2020

Mens permitteringstallene og tall på arbeidsledige i en rekke land skyter i været, har store deler av verdens flytrafikk stanset opp som følge av tiltakene i møte med coronaviruset. Olje- og kullforbruket går ned i takt med at fabrikker stenger, flyene parkeres og færre reiser generelt.

2020 kan bli det første året på over 10 år hvor de globale utslippene går ned.

Analyser viser at Kinas klimagassutslipp ble redusert med en fjerdedel over en periode på fire uker fra slutten av januar og gjennom februar, da landet innførte strenge restriksjoner på reise, bevegelse og arbeid for å få bukt med coronaviruset.

Norsk institutt for luftforskning anslår at klimagassutslipp fra transport i Norge midlertidig er redusert med 20-40 prosent per dag på grunn av tiltak mot coronaviruset.

Dette er imidlertid ingenting å juble for, mener Marius Holm i Zero.

– Jeg ser ingen lyspunkter for klimaet under coronakrisen.

Les mer: Når krisen rammer, går klimagassutslippene ned

Fare for økte utslipp etter krisen

Coronakrisen er unik i moderne sammenheng. Men den økonomiske krisen som følger etter pandemien er forbi, kan ligne på kriser vi har sett tidligere. På grunn av lav økonomisk aktivitet under finanskrisen, gikk de globale utslippene ned med over 1 prosent fra 2008 til 2009. Året etter økte imidlertid utslippene langt mer enn normalt, med over 5 prosent, fordi økonomien skjøt fart.

Marius Holm frykter vi får se den samme rekylen etter coronakrisen.

– Det er mulig å unngå, men det er en fare for at det skjer. Når verdensøkonomien skal sparkes i gang igjen etter krisen, er verden i en situasjon hvor vi har veldig billig olje og veldig billig kull kombinert med et akutt behov for å få verden i gang igjen. Det kan føre til lettvinte løsninger med store utslipp. Derfor er det overhode ingen grunn til å feire de utslippsreduksjonene som kommer nå, sier han.

Zero-sjefen sier flyene som står på bakken vil fly igjen, og kullkraftverkene som går for halv maskin vil igjen gå for fullt.

– Vi risikerer at elektrifiseringen stanser opp på grunn av billig olje, og at viktige teknologiselskaper går konkurs. Samtidig rammes folk av de samme negative konsekvensene som klimakrisen fører med seg. Her er det ingen lyspunkter.

– Vi trenger en grønn krisepakke for å unngå å samme rekyl vi så etter finanskrisen.

Vil ha økte, grønne investeringer

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Foto: Alexander Vestrum

Tirsdag lanserte Zero en grønn investeringspakke med forslag til investeringer i åtte grønne næringer, inkludert havvind, karbonfangt- og lagring og produksjon av nullutslippsferger.

Marius Holm påpeker at det er en rekke klimatiltak som står i fare for å stanse opp under coronakrisen.

– Samtidig er det en rekke klimatiltak som det er aktuelt å gjøre på grunn av krisen, som fremskyndes fordi det er behov for investeringer. Når staten skal stimulere aktivitet i økonomien, er det viktig at de benytter anledningen til å drive frem den grønne omstillingen vi uansett trenger, men som det har vært krevende å finne plass og midler til.

Zero er ikke alene om å lansere grønne krisepakker. Onsdag sendte Naturvernforbundet sammen med ti andre miljøorganisasjoner et brev til regjeringen med ni forslag til motkonjunktur-tiltak som tar hensyn til klima og natur.

– Når regjeringen skal gjennomføre motkonjunktur-tiltak i møte med en økonomisk krise, gir det muligheten til å ta noen retningsvalg for å omstille samfunnet i en mer miljøvennlig retning, sier Silje Lundberg i Naturvernforbundet.

– Vi foreslår flere naturbaserte tiltak, redusert oljeavhengighet og oppfordrer regjeringen til å unngå krisetiltak som kan få negative konsekvenser for framtidige generasjoner.

Flere partier ønsker grønne krisepakker

Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt har alle tatt til orde for grønne krisepakker i møte med coronakrisen.

– Vi må bruke en stor andel av krisepakkene til grønn omstilling, mener SVs Lars Haltbrekken.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sa i et intervju for seks dager siden at det var litt for tidlig å snakke om slike grønne krisepakke på nåværende tidspunkt.

– Ting skjer fort, og det vil skje mer framover. Det er to hensyn som er særlige viktige nå: Å stoppe smitten, og sørge for at lønnsomme bedrifter ikke går overende, slik at flest mulig har en jobb å gå tilbake til, sa Rotevatn til ABC Nyheter da.

Han understreket også at regjeringens arbeid med en ny, helhetlig klimaplan for å nå klimamålene for 2030, fortsetter for fullt.