Kong Harald: – Landet vårt er i en alvorlig situasjon

– Landet vårt er i en alvorlig situasjon som rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det er avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte. Det er derfor viktig at vi alle følger anbefalinger og pålegg fra myndighetene, skriver Hans Majestet Kongen i en uttalelse.

Totalt 621 er bekreftet smittet av corona i Norge. Fem mennesker er smittet i Norge, uten at myndigheten kan spore opphavet.

Takker helsepersonell



Helsemyndighetene har bedt alle regionale sykehus om å utsette planlagte kirurgiske inngrep for å frigjøre kapasitet til coronasmittede som blir alvorlig syke.

I alt ti smittede var 11. mars innlagt på sykehus. Kongen skriver at kongehuset håper at utviklingen snart vil snu.

– Vi må bidra med det vi kan for å hindre spredning av viruset, og jeg vil særlig takke helsepersonell over hele landet som i disse dager gjør sitt ytterste for å avhjelpe situasjonen, skriver Kong Harald.

Statsråd og andre møter som følger av Kongens konstitusjonelle rolle vil opprettholdes.

Nye tiltak

På en pressekonferanse kl 14.00 vil regjeringen og helsemyndigheter informere om nye tiltak for å bekjempe viruset.

Fra og med mandag stenges alle barnehager og barneskoler i Oslo, mens ungdomsskoler og videregående skoler stenger fra fredag. I første omgang gjelder dette for 14 dager.

En rekke andre norske byer har innført tilsvarende tiltak som Oslo, deriblant Bergen og Stavanger.

I tillegg legges det restriksjoner på kollektivreiser begge steder. I Bergen anmodes folk om å reise utenom rushtiden, gå, sykle eller jobbe hjemme om mulig, skriver Bergens Tidende.

Dette er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Vi skal holde deg oppdatert om coronaviruset

Coronaviruset har rammet Norge og verden. Det påvirker alle aspekter av livene våre – helsen, økonomien, arbeidsplassen, skolen, ferien og hverdagslivet vårt generelt.

ABC Nyheter skal holde deg oppdatert om spredningen av viruset. Vi skal formidle nødvendig informasjon slik at du kan ta kloke valg i hverdagen.

Antallet smittede i Norge øker. Folk opplever å bli satt i karantene, beordret til hjemmekontor og arrangementer avlyses. Mange føler på frykt og har stort informasjonsbehov.

ABC Nyheter skal dekke situasjonen fortløpende. Vi skal fokusere på hvordan du etter beste evne kan holde deg frisk, men også hvordan myndighetene håndterer spredningen og de potensielt langvarige effektene av coronaviruset.

Vi har forståelse for at situasjonen kan virke urovekkende for mange. ABC Nyheter skal holde deg oppdatert, men ikke bidra til å skape unødvendig panikk. Startsiden skal bidra med relevant informasjon.

