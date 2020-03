621 registrerte tilfeller av corona i Norge

Det ble registret 163 nye smittetilfeller onsdag, opplyste direktør Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet (FHI) under et møte i Beredskapsutvalget for biologiske hendelser torsdag. Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) var også til stede på møtet.

Tallene folkehelsedirektøren la fram, var oppdatert ved midnatt.

385 tilfeller er smitte i utlandet, av disse er 119 tilfeller fra Italia og 251 fra Østerrike. Fem tilfeller gjelder lokal smitte som ikke kan spores og i tillegg er det 131 smittetilfeller som myndighetene jobber med å finne ut hvor kommer fra.

– Vi har testet over 8.000 mennesker. Vi er et av landene som har testet flest, opplyser Stoltenberg.

Likevel understreker hun at det fortsatt er stor usikkerhet om spredningen i Norge.

– Vi vet ikke hvor mange som er smittet, sier Stoltenberg.

Hun sa også at det var færre nye smittetilfeller onsdag enn tirsdag.

Onsdag kveld klokka 18 opplyste FHI at det var 489 registrerte smittede i Norge, og at det var 212 flere enn dagen før. FHI har nå endret rutinen for opptelling av smittetilfeller. Mens det inntil i går ble gjort opp status klokka 15 hver ettermiddag, gjelder tallene nå fra midnatt til midnatt.

Tallene som FHI presenterte på onsdagens pressetreff er dermed ikke direkte sammenlignbare med de Stoltenberg la fram torsdag morgen.

FHI varsler en offisiell statusoppdatering innen klokka 12 torsdag.

