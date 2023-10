91 år gamle baronesse Glenconner, Anne Veronica Tennant som var en av den avdøde dronningens brudepiker under kroningen hennes i 1953, mener at Markle trodde hun skulle «kjøre rundt i en gyllen vogn» og bli behandlet som en filmstjerne.

– Jeg tror greia med Meghan var at hun ikke ante hva som egentlig var forventet av henne. Jeg tror hun bare trodde at det var som å være en skuespillerinne, sier Glenconner.

– Veldig trist

Ifølge henne er det å være medlem av kongefamilien noe som faktisk kan være «ekstremt kjedelig».

Hun forklarer at mesteparten av dagene går med til å «møte hundretusener av mennesker som du aldri kommer til å møte igjen», og man gjøre det med et smil.

– Jeg synes det var veldig trist, og jeg er veldig lei meg på Harrys vegne, sier hun om parets beslutning.

Glenconner, som også var hoffdame for dronning Elizabeth s søster prinsesse Margaret, forteller deretter om en samtale hun hadde med den amerikanske politikeren John Kerry under kroningen av kong Charles (74).

Da Glenconner spurte Kerry hva folk «i Amerika» synes om Meghan, hadde Kerry et tydelig svar:

– Han sa: ‘Vi synes alle veldig, veldig synd på Harry’, skal han ha svart. Jeg tror jeg bare kan la det være med det, sier sosietetsdamen.

Rasismeanklager

Meghan Markle (42) og prins Harry (39) begynte å date i 2016, og giftet seg to år senere.

I begynnelsen av 2020 valgte de vekk de kongelige pliktene og flyttet til California, der de har bodd med sine to små barn siden.

Paret forlot sine kongelige roller på grunn av anklager om rasisme og mishandling innad i familien, samt pågående oppmerksomhet fra britiske medier og påfølgende problemer med sikkerhet, skriver New York Post.

Siden den gang har de gitt flere avslørende intervjuer og gitt ut en dokumentarserie om opplevelsene sine, noe som mange av dem som står familien reagerte negativt på.

«Grusom»

I juni i år uttalte en venn av den avdøde monarkens seg om hvordan parets oppførsel påvirket dronningen i hennes siste måneder.

«De siste årene av sitt liv, i hvert fall fra da ektemannen døde, hadde dronningen store smerter», sa den anonyme vennen den gangen.

Ifølge vennen ble dronning Elizabeths hørsel, syn og mentale skarphet «mye verre» hennes platinajubileum i juni 2022, fire måneder etter utgivelsen av Harrys memoarer, «Spare».

– Det var nå Harry og Meghan burde holde seg stille. I stedet produserte de en endeløs strøm av utrolig sårende filmer og intervjuer som angrep livsverket hennes.

– At Harry kunngjorde at han skulle skrive en memoarbok når bestemoren hans ikke bare nylig var blitt enke, men faktisk selv var døende, noe han må ha visst at hun var, ja, det er så grusomt at det tar pusten fra en, sier vennen.

Den anonyme vennen bemerket videre at det er «ingenting» paret noensinne kan gjøre «for å dempe sinnet og avskyen noen av vennene hennes føler for det de gjorde mot dronningen i hennes siste år».