Prins Harry og Hertuginne Meghan Markle spurte angivelig USAs president Joe Biden om en tur med Air Force One, men ble avvist.

Paret fikk avslaget i kjølvannet av dronning Elizabeths begravelse, på grunn av frykt for at det kunne skape «oppstyr», skriver The Sun.

Kilder forteller at Harry og Meghans personale tok kontakt på vegne av hertugen og hertuginnen for å spørre Det hvite hus om de kunne fly tilbake til USA med Biden på hans presidentfly.

Imidlertid skal bekymringer for at flyturen ville «anstrengt relasjonene» mellom den amerikanske regjeringen og det britiske kongehuset ført til at forespørselen ble avvist.

Se arkivvideo: Prins Harry offer for telefonspøk – trodde han snakket med Greta Thunberg:

Uaktuelt

En kilde fortalte:

– Det ville ha skapt et stort oppstyr. Det ville ha anstrengt relasjonene med slottet og den nye kongen.

En annen kilde la til at ideen var «uaktuell».

Strenge regler

Det skal også ha vært spørsmål om hvem som skulle betale for at paret skulle reise om bord på det ikoniske flyet.

Den amerikanske regjeringen betaler for at tjenestemenn reiser, mens Biden personlig betaler for sine familiemedlemmer, og Bidens parti tar regningen for reise til valgkamparrangementer.

Loven om politikere som gir og mottar fordeler av denne typen er veldig strenge i USA, spesielt hvis de kan oppfattes som hjelp til valgkamp.