Barbie-filmen er her, og fans strømmer til kinoen ikledd rosa antrekk for å se filmen av regissør Greta Gerwig.

Imidlertid kan det virke som ikke alle har forlatt kinosalen med en god følelse.

I filmen har Margot Robbie hovedrollen som selveste Barbie, sammen med Ryan Gosling i rollen som Ken.

Filmen, som også inkluderer skuespillerne Simu Liu, Will Ferrell, Emma Mackey, Michael Cera og Kate McKinnon i rollebesetningen, har fått gode anmeldelser av både fans og filmkritikere.

På en annen side har noen kinogjengere kritisert filmen, for blant annet å være «anti-menn» og «woke», ifølge den britiske avisen Metro News.

Smeltet Barbie-dukker

Den konservative politiske kommentatoren Ben Shapiro la ut en 43-minutters video på internett der han blant annet smeltet Barbie-dukker i protest mot filmen.

I videoen sier han at filmen er «en av de mest 'woke' filmene jeg noensinne har sett», og stemplet den som «feministisk vås som fremmedgjør menn fra kvinner».

Han fortsatte med å kommentere Ryan Gosling i rollen som Ken, og beskrev karakteren som «irriterende og latterlig».

– Kinesisk kommunistisk propaganda

Ginger Gaetz, kone til kongressmann Matt Gaetz, har også gått ut mot filmen og oppfordret til en boikott av «Barbie» for ikke å «ta opp temaer som tro eller familie», og sa at filmen prøver å «normalisere ideen om at menn og kvinner ikke kan samarbeide positivt».

Uttalelsen kom til tross for at paret deltok på en premiere for filmen, kledd i rosa antrekk sammen med resten av deltakerne.

Senator Ted Cruz delte sine tanker om filmen, og anklaget den for å være «kinesisk kommunistisk propaganda» for å avbilde Sør-Kinahavet som kinesisk territorium på et kart, noe som har ført til at filmen er forbudt i Vietnam.

Regissør Greta Gerwig har tidligere uttalt seg om filmens feministiske temaer, og fortalte i et intervju at:

– Det er definitivt en feministisk film. Men den er feministisk på en måte som inkluderer alle; det er som «stigende tidevann løfter alle båter».

Til tross for kritikken, knuste filmen forventningene med inntekter på 300 millioner dollar verdensomspennende etter premieren på fredag.