Den nye logoen kunne mandag ses på Twitters hjemmeside.

Twitter-eier Elon Musk meldte søndag at fuglen snart kom til å forsvinne. Han sa også at det nå er nettadressen x.com som leder til Twitter. Det er imidlertid fortsatt mulig å bruke twitter.com for å komme til innloggingssiden.

– Snart tar vi farvel med Twitter-merkevaren og på sikt alle fuglene, skrev Musk på sin egen konto søndag.

Musk kjøpte i fjor Twitter for over 440 milliarder kroner, men så langt har investeringen kastet lite av seg.

Tidligere i måneden opplyste Musk at selskapet har mistet halvparten av reklameinntektene siden han overtok, og han innrømmet at gjelden tynger.

Musk har skjerpet reglene for bruk av tjenesten og krever nå betaling fra dem som leser mer enn 1000 meldinger om dagen.

Nyopprettede kontoer kan bare lese 500 meldinger gratis om dagen, mens verifiserte kontoer som man betaler for kan se 10.000 meldinger om dagen.