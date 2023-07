«Barbie» med Margot Robbie, Ryan Gosling og en rekke andre kjendiser i hovedrollene, skulle etter planen ha premiere i Vietnam 21. juli.

Men nå har filmen blitt forbudt på grunn av en scene med et kart som viser et territorium i Sør-Kina-Havet som både Kina og Vietnam , og en rekke andre land, gjør krav på.

Kartet i scenen viser den omstridte ni-stiplede linjen som Kina bruker for å markere deres krav på store deler av Sør-Kina-havet.

Bygger ut militære installasjoner

Siden 1970-tallet har det vært uenigheter om territorielle krav i Sør-Kina-havet, skriver Store Norske Leksikon.

I dette området ligger flere øygrupper som blant annet Vietnam, Taiwan, Filippinene, Brunei, Malaysia og Kina gjør krav på. Dessuten er det uenigheter om grensene i sjøterritoriumet.

Under disse farvannene antas det å være store mineral-, olje- og gassforekomster. I tillegg er Sør-Kina-havet en av verdens mest trafikkerte sjøruter.

I 2016 avslo en internasjonal domstol i Haag Kinas krav i Sør-Kina-havet, men Beijing anerkjente ikke dommen. Siden da har Kina i stedet forsøkt å dominere farvannet ved å gjennomføre aggressive angrep og bygge ut militære installasjoner, skriver The New York Times.

Hovedrollene i Barbie, Ryan Gosling og Margot Robbie på den røde løper i Mexico City, 6.juli 2023

«Forvrenger sannheten»

CBS News skriver at sjefen i departementet for film i Vietnam begrunner avgjørelsen om å forby filmen med at den «inneholder det krenkende bildet av den ni streker lange linjen».

The New York Times melder om at Vietnam Plus, en statlig avis, skrev at beslutningen om å inkludere linjen «forvrenger sannheten, bryter loven generelt og krenker suvereniteten til vietnamesisk territorium spesielt».

Dette er imidlertid ikke første gang Vietnam forbyr filmer som inneholder scener med de ni strekene.

«Uncharted», en actionfilm fra Sony fra 2022 med skuespilleren Tom Holland i hovedrollen, og DreamWorks' animasjonsfilm «Abominable» fra 2019 ble begge utestengt fra landets kinoer av samme grunn.